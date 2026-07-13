Allt frá englum í abstrakt

13. júlí, 2026 - 15:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hulda Ólafsdóttir opnar sýningu sína Allt frá englum í abstrakt 17 júlí n.k.
Hulda Ólafsdóttir opnar sýningu sína Allt frá englum í abstrakt 17 júlí n.k.

Hulda Ólafsdóttir býður ykkur velkomin að skoða nýjar akrýlmyndir sínar í Deiglunni á Akureyri helgina 17.-19. júlí. Hún byrjaði að mála snemma á þessu ári og sýnir nú afraksturinn. Myndefnið er fjölbreytt—frá englum til abstrakt, blómum, landslagi, andlitum, eða því sem hefur heillað hana á hverju augnabliki.

Hulda stundaði nám í Myndlistarskólanum á Akureyri, nám í tískuhönnun á Ítalíu og síðar grafíska hönnun. Á undanförnum árum hefur hún opnað sig fyrir nýjum leiðum í skapandi ferli sínu og andlegum málum. Hún hefur lært markþjálfun, heilun, Reiki og dáleiðslu, og rekur fyrirtækið Hjartalag.

Hulda Ólafsdóttir opnar sýningu sína Allt frá englum í abstrakt 17 júlí n.k. 

Einnig skrifar hún ljóð og texta sem hún notar víða í sinni hönnun. Nýlega fór hún á leiklistarnámskeið hjá BÍL.

Þessi sýning er hennar fyrsta sölusýning á akrýlverkum.

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