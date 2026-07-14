Línudagurinn er á Amtsbókasafninu á morgun miðvikudag

Starfsfólk Amtsbókasafnsins á Akureyri er sífellt að brydda upp á alls konar og alltaf er það eitthvað spennandi og skemmtilegt.
Á morgun miðvikudag er það sænsk rauðhærð stelpa með fléttur út i loftið og líklega í skokkumum sitt af hvoru tagi sem dagurinn snýst um. Já það er hún Lína langsokkur sem verður í sviðsljósinu á og dagskráin er fjölbreytt, eins og segir á Fb síðu þeirra á amtinu:
,,Kl. 10:00-17:00 verður hægt að teikna myndir, leysa þrautir, leika sér og skoða sýningarrýmið.
Kl.13:00 verður sögustund; Lína fer í lautarferð
Kl.14:00-16:00 verður Hestamannafélagið Léttir með hest sem krakkar mega prufa að sitja
Kl. 11:00-16:00 verður hægt að teikna skrautlegan langsokk og hengja á snúrurnar hennar Línu í sýningarrýminu."
Gestir eru hvattir til þess að mæta i búningum og með fléttur ef svo ber undir, en öllum verður vel tekið hvernig sem klæðnaður verður.