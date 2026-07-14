Línudagurinn er á Amtsbókasafninu á morgun miðvikudag

14. júlí, 2026 - 16:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Línudagurinn er á Amtsbókasafninu á morgun miðvikudag

Starfsfólk Amtsbókasafnsins á Akureyri er sífellt að brydda upp á alls konar og alltaf er það eitthvað spennandi og skemmtilegt. 

Á morgun miðvikudag er það sænsk  rauðhærð stelpa með fléttur út i loftið og líklega  í skokkumum sitt af hvoru tagi sem dagurinn snýst um.   Já  það er hún Lína  langsokkur sem verður í sviðsljósinu á og dagskráin er  fjölbreytt, eins og segir  á Fb síðu  þeirra á amtinu:

,,Kl. 10:00-17:00 verður hægt að teikna myndir, leysa þrautir, leika sér og skoða sýningarrýmið.
  Kl.13:00 verður sögustund; Lína fer í lautarferð
  Kl.14:00-16:00 verður Hestamannafélagið Léttir með hest sem krakkar mega prufa að sitja
 Kl. 11:00-16:00 verður hægt að teikna skrautlegan langsokk og hengja á snúrurnar hennar Línu í sýningarrýminu."
 
Gestir eru hvattir til þess að mæta i búningum og með fléttur  ef  svo ber undir, en öllum verður vel tekið hvernig sem klæðnaður verður.

 

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