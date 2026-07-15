Sumarbúðirnar færa birtu og yl í sál og sinni. Ástjörn 80 ára

Það var afar ánægjulegt að fara í 80 ára afmæli sumarbúðanna við Ástjörn sunnudaginn 12. júlí og rifja upp góðar stundir frá ljúfri sumardvöl á fallegum og kærleiksríkum stað í Kelduhverfi sumrin 1987 og 1988 sem ég minnist með miklum hlýhug. Það var mikil upplifun fyrir ungan dreng að fara þangað til sumardvalar, mánuð í senn, kynnast nýjum vinum, njóta náttúrunnar, og verða örlítið meira fullorðinn í hjarta og sál. Nú til dags er dvöl í sumarbúðum orðin mun styttri, fyrir mig var þó tíminn fljótur að líða í mánaðardvöl enda nóg við að vera.
Hjartað og sálin í starfinu í hálfa öld
Bogi Pétursson var hjartað og sálin í starfinu við Ástjörn í hálfa öld, lagði allan sinn kraft og metnað í að allt væri þar unnið af einlægni og hlýju - talaði svo fallega til okkar... umhugað um að öllum liði vel. Bogi lét ljós sitt skína til að gera okkur að betri, einlægari og ábyrgum einstaklingum. Hann hafði svo mikil áhrif á mig, eins og svo mörg ungmenni sem fóru þangað til sumardvalar með gæsku sinni og elju - forystuhæfileikum sem umvafði okkur með kærleiksríkri hlýju og kristilegum boðskap sem breikkaði sjóndeildarhringinn í lífinu til muna.
Hugsjónin um kærleik og trú var öllu öðru yfirsterkara
Þótti alltaf svo vænt um Boga og Möggu eftir þetta - hann gleymdi ekki vinum sínum og það var svo gefandi og notalegt að hitta þau eftir sumardvölina og finna hversu einlæg og sönn hlýjan og ástúðin var í lífi og starfi Boga. Honum var alltaf umhugað um að heyra hvernig gengi á lífsins leið. Dáðist að fórnfúsu starfi hans þar sem hugsjónin um kærleik og trú var öllu öðru yfirsterkara. Hann lagði allt sitt í að þjóna æðri máttarvöldum og gaf allt fyrir þá hugsjón. Þeir sem gefa af sjálfum sér verða miklu betri einstaklingar en þeir sem stjórnast af eigin metnaði og metorðum. Í þessu efni varð Bogi mér fyrirmynd áleiðis í þau verkefni og félagsstarf sem ég hef lagt krafta mína í.
Fengu bekk að gjöf
Það var viðeigandi á þessum tímamótum þegar 80 ára afmæli sumarbúðanna var fagnað að Boga og Möggu væri minnst. Vinir þeirra hjóna færðu sumarbúðunum að gjöf bekk á fallegum stað við Ástjörn þar sem hægt verður að setjast og eiga notalega stund við vatnið. Falleg gjöf á gömlum traustum grunni fyrir framtíðarkynslóðir barna sem þangað koma til að njóta sumars, sólar í hjarta og sál... og læra að verða góðir einstaklingar áleiðis út í lífið með kærleiksríkan boðskap að leiðarljósi.
Tryggði heillaríkt félagsstarf
Bróðir Boga, Þorsteinn Pétursson (Steini Pjé) flutti fallega ræðu við þetta tilefni þar sem hann mælti fyrir hönd allra sem þykja vænt um þann grunn sem Bogi lagði við Ástjörn þar sem hann laðaði öflugt fólk til starfa við að gera góðar sumarbúðir betri til framtíðar og tryggði heillaríkt félagsstarf sem byggt var upp frá grunni út í sveit á krefjandi tímum þegar í mörg horn þurfti að líta til að allt gengi upp með sóma. Steini fór vel yfir fórnir Boga og hugsjón hans - uppbyggingarstarfið mikla sem hann tók þátt í allt frá bernsku. Enginn núlifandi maður getur farið betur yfir það.
Steini byggði sjálfur upp slíkt starf í Húna II þar sem hann laðaði öflugt fólk til samstarfs. Pabbi og Steini voru skólabræður og vinir, unnu um langt skeið í Húnastarfinu sem gaf pabba svo dýrmætt tækifæri til að vera á sjó til æviloka. Árni Stefán Hilmarsson hefur verið forstöðumaður Ástjarnar síðan Bogi hætti aldamótaárið - fór í tölu sinni yfir sögu staðarins og breytingar í nútímaþróun sem hann hefur leitt af krafti með Magnúsi bróður sínum. Fulltrúi Færeyinga, sem hafa lagt mikið af mörkum í uppbyggingu staðarins í áratugi, fór yfir þeirra hlið með miklum sóma.
Notalegt að fara um húsið
Langt var um liðið síðan ég hef komið heim í hlað á Ástjörn. Eftir að Bogi hætti hef ég ekki komið oft og því enn meiri upplifun að fara aftur í tímann og skynja hversu mikil áhrif staðurinn hafði á mig í fortíð, nútíð og framtíð - mótaði mig í að verða að betri manneskju. Notalegt að fara um húsið og yfir í Maríubúð, upp á svefnloftið, ganga að kojunum og finna minningar vakna um sumarærsl, hlátur, gleði og einlæga hlýju í hjarta og sál þegar Bogi vakti okkur með ljúfu mandólínspili í morgunsárið fyrir fánahyllingu og kjarnríkan morgun-hafragraut. Ánægjulegt að hitta aftur Færeyinga sem voru þegar ég dvaldi þar og enn svo umhugað um staðinn, og hitta fólk sem var þar í minni tíð og ég þekki frá ýmsum skeiðum í mínu lífi. Færeyjar hafa alltaf verið í mínu hjarta síðan ég dvaldi á Ástjörn.
Margar góðar minningar
Þekki líka vel til annarra sumarbúða, en amma mín Hanna Stefánsdóttir var lengi aðaldriffjöðurin í rekstri sumarbúðanna við Hólavatn og Guðmundur Ómar föðurbróðir minn og fjölskylda hans hefur unnið þar ómetanlegt, óeigingjarnt og kærleiksríkt starf um langt árabil. Þau sem unnið hafa á sviði trúarinnar hafa fært mörgum góðar minningar og eitt er víst að sumarbúðirnar færa birtu og yl í sál og sinni.
Þetta var afar ánægjulegur afmælisdagur á Ástjörn þar sem farið var aftur í tímann og finna minningar vakna í huganum en einnig skynja breytingar í mótun staðarins til framtíðar - stað sem verður ávallt í hjarta mínu og sál, þó líði ár og öld.