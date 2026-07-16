Axel Flóvent treður upp í Samkomuhúsinu

Axel Flóvent treður upp á Húsavík um helgina. Mynd/aðsend.
Axel Flóvent nálgast sköpun líkt og lífið sjálft – með flæði, opnum huga og í stöðugri þróun. Með ljóðrænum þjóðlagatón og tilfinningaríkri alt-pop nálgun fangar hann minningar og augnablik í lagi og texta. Á laugardag nk. spilar Axel í Samkomuhúsinu á Húsavík góða blöndu af gömlu og nýju óútgefnu efni, tónleikarnir hefjast klukkan 20:00
Tónlistarmaðurinn Axel Flóvent er fæddur og uppalinn á Húsavík. Hann hefur samið tónlist frá unga aldri og komið víða við á tónlistarferlinum. Fyrsta EP skífa Axels, Forest Fires, kom út árið 2015 þar sem tónlistin var samin undir áhrifum allt frá Bon Iver til Bombay Bicycle Club. Stuttskífan fékk mikla athygli frá umheiminum og titillaginu, Forest Fires, hefur verið streymt á Spotify yfir 95 milljón sinnum.
Axel hefur ferðast víða um heiminn og komið fram á tónlistarhátíðum eins og Iceland Airwaves, SXSW, The Great Escape, ESNS, hitað upp fyrir tónlistarmenn eins og Ásgeir, The Paper Kites, Wild Rivers og Radical Face á tónleikaferðalögum um Evrópu og Bandaríkin. Einnig hefur hann selt upp litla tónleikaklúbba á eigin tónleikaferðalögum um Evrópu og Bretland.
Árið 2019 skrifaði Axel undir útgáfusamning við Nettwerk Music Group frá Kanada og hefur gefið út tónlist í samstarfi við þá síðan. Diskografía Axels nær yfir 5 smáskífur (Forest Fires, Quiet Eyes, Youthful Hearts, Tourist, Coexist) og tvær breiðskífur í fullri lengd (You Stay by the Sea og Away From This Dream).
Tónlist Axels hefur einnig verið notuð í sjónvarpsþáttum eins og The Vampire Diaries, Grey’s Anatomy, Legacy og American Idol.
Á síðasta ári vann Axel að nýrri smáskífu í hljóðverinu sínu heima á Húsavík sem ber heitið Fleeing the Shore. Samansafn af 6 lögum sem voru gefin út 24. apríl 2026.
Í haust, nánar tiltekið í október og nóvember er Axel að fara í tónleikaferðalag um Evrópu og Bretland þar sem hann kemur til með að flytja nýju plötuna sína Fleeing the Shore í bland við eldri lög.