Axel Flóvent treður upp í Samkomuhúsinu

16. júlí, 2026 - 13:39 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Axel Flóvent treður upp á Húsavík um helgina. Mynd/aðsend.
Axel Flóvent treður upp á Húsavík um helgina. Mynd/aðsend.
Axel Flóvent nálgast sköpun líkt og lífið sjálft – með flæði, opnum huga og í stöðugri þróun. Með ljóðrænum þjóðlagatón og tilfinningaríkri alt-pop nálgun fangar hann minningar og augnablik í lagi og texta. Á laugardag nk.  spilar Axel í Samkomuhúsinu á Húsavík góða blöndu af gömlu og nýju óútgefnu efni, tónleikarnir hefjast klukkan 20:00
 
Tónlistarmaðurinn Axel Flóvent er fæddur og uppalinn á Húsavík. Hann hefur samið tónlist frá unga aldri og komið víða við á tónlistarferlinum. Fyrsta EP skífa Axels, Forest Fires, kom út árið 2015 þar sem tónlistin var samin undir áhrifum allt frá Bon Iver til Bombay Bicycle Club. Stuttskífan fékk mikla athygli frá umheiminum og titillaginu, Forest Fires, hefur verið streymt á Spotify yfir 95 milljón sinnum.
 
Axel hefur ferðast víða um heiminn og komið fram á tónlistarhátíðum eins og Iceland Airwaves, SXSW, The Great Escape, ESNS, hitað upp fyrir tónlistarmenn eins og Ásgeir, The Paper Kites, Wild Rivers og Radical Face á tónleikaferðalögum um Evrópu og Bandaríkin. Einnig hefur hann selt upp litla tónleikaklúbba á eigin tónleikaferðalögum um Evrópu og Bretland.
 
Árið 2019 skrifaði Axel undir útgáfusamning við Nettwerk Music Group frá Kanada og hefur gefið út tónlist í samstarfi við þá síðan. Diskografía Axels nær yfir 5 smáskífur (Forest Fires, Quiet Eyes, Youthful Hearts, Tourist, Coexist) og tvær breiðskífur í fullri lengd (You Stay by the Sea og Away From This Dream).
Tónlist Axels hefur einnig verið notuð í sjónvarpsþáttum eins og The Vampire Diaries, Grey’s Anatomy, Legacy og American Idol.
 
Á síðasta ári vann Axel að nýrri smáskífu í hljóðverinu sínu heima á Húsavík sem ber heitið Fleeing the Shore. Samansafn af 6 lögum sem voru gefin út 24. apríl 2026.
Í haust, nánar tiltekið í október og nóvember er Axel að fara í tónleikaferðalag um Evrópu og Bretland þar sem hann kemur til með að flytja nýju plötuna sína Fleeing the Shore í bland við eldri lög.

Til baka

Nýjast

  • Axel Flóvent treður upp í Samkomuhúsinu

    • 16.07.2026
    Axel Flóvent nálgast sköpun líkt og lífið sjálft – með flæði, opnum huga og í stöðugri þróun. Með ljóðrænum þjóðlagatón og tilfinningaríkri alt-pop nálgun fangar hann minningar og augnablik í lagi og texta. Á laugardag nk. spilar Axel í Samkomuhúsinu á Húsavík góða blöndu af gömlu og nýju óútgefnu efni, tónleikarnir hefjast klukkan 20:00

  • Strætó leggur sitt af mörkum um versló

    • 16.07.2026
    Alls kyns aukaleiðir verða í boði með Strætisvögnum Akureyrar um verslunarmannahelgina í því skyni að draga úr umferð einkabíla og koma fólki öruggu til síns heima að lokinni skemmtidagskrá helgarinnar.

  • Leita að nýju svæði fyrir smáhýsi

    • 16.07.2026
    Skipulagsráð hefur falið skipulagsfulltrúa að gera úttekt á mögulegum staðsetningum fyrir tvö ný smáhýsi, til viðbótar við þau þrjú svæði sem nú eru í undirbúningi. Skipulagsráð vísar málinu jafnframt til umhverfis- og mannvirkjaráðs til skoðunar. 

  • Stefnum á svika­laust sumar­frí - það er skemmti­legra

    • 16.07.2026
    Mikill meirihluti Íslendinga hefur orðið fyrir svikatilraun á neti eða í síma á síðustu árum. Mun færri hafa tapað fjármunum í hendur svikahrappa, en vandinn er engu að síður viðvarandi. Nú þegar sumarfrí standa sem hæst er ekki síður mikilvægt að vera á varðbergi, þar sem svikahrappar tvíeflast þegar fríin ganga í garð.

  • Sumarstarfsmenn setja skemmtilegan svip á starfsemina

    • 16.07.2026
    Á sjötta tug ungmenna eru ráðin til starfa yfir sumartímann í vinnsluhúsum Samherja á Dalvík og Akureyri til að leysa af fastráðið starfsfólk vegna sumarleyfa. Þetta er svipaður fjöldi og undanfarin ár. Í hvoru húsi starfa um eitt hundrað og tuttugu manns, ‏þannig að hlutfall sumarstarfsfólks er nokkuð hátt þessar vikurnar.

  • Mömmur og möffins falla niður en safna framlögum

    • 15.07.2026
    „Það er mjög leiðinlegt að þetta hafi farið svona,” segja þær Bryndís Hauksdóttir og Sigríður Pedersen sem haldið hafa um stjórnartauma á viðburðinum Mömmur og möffins um verslunarmannahelgi á Akureyri undanfarin ár.  Þær hafa ekki tök á því nú og fékkst enginn til að taka um stjórnartauma þannig að viðburðinn fellur niður í ár.

  • Bætt aðstaða fyrir Skíðafélagið í Hlíðarfjalli Mikilvægt að huga að öðrum félögum líka

    • 15.07.2026
    „Nú þegar ákveðið hefur verið að ráðast í framkvæmdir til að tryggja Skíðafélagi Akureyrar nauðsynlega félagsaðstöðu er brýnt að hefja undirbúning á framkvæmdum fyrir önnur félög sem halda úti þróttmiklu barna- og unglingastarfi á borð við Ungmennafélag Akureyrar og Sundfélagið Óðinn og hafa enga eða óboðlega félagsaðstöðu,“ segir í bókun Sindra S. Kristjánssonar S-lista og Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur V-lista sem lögð var fram á fundi bæjarráðs.

  • Sumarbúðirnar færa birtu og yl í sál og sinni. Ástjörn 80 ára

    • 15.07.2026
    Það var afar ánægjulegt að fara í 80 ára afmæli sumarbúðanna við Ástjörn sunnudaginn 12. júlí og rifja upp góðar stundir frá ljúfri sumardvöl á fallegum og kærleiksríkum stað í Kelduhverfi sumrin 1987 og 1988 sem ég minnist með miklum hlýhug. Það var mikil upplifun fyrir ungan dreng að fara þangað til sumardvalar, mánuð í senn, kynnast nýjum vinum, njóta náttúrunnar, og verða örlítið meira fullorðinn í hjarta og sál. Nú til dags er dvöl í sumarbúðum orðin mun styttri, fyrir mig var þó tíminn fljótur að líða í mánaðardvöl enda nóg við að vera.

  • Stefna að opnun verslunar- og þjónusturýmis

    • 15.07.2026
    Eins  og fólk sem á leið um svæðið hefur tekið eftir standa yfir framkvæmdir undir kirkjutröppunum, þar sem áður fyrr voru náðhús bæjarins sem meðal annars Rögnvaldur kammerráð veitti forstöðu.  
Sjá meira