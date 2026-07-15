Mömmur og möffins falla niður en safna framlögum

„Það er mjög leiðinlegt að þetta hafi farið svona,” segja þær Bryndís Hauksdóttir og Sigríður Pedersen sem haldið hafa um stjórnartauma á viðburðinum Mömmur og möffins um verslunarmannahelgi á Akureyri undanfarin ár. Þær hafa ekki tök á því nú og fékkst enginn til að taka um stjórnartauma þannig að viðburðinn fellur niður í ár.
„Tíminn var orðinn of knappur til að halda viðburðinn sómasamlega. Við horfum með jákvæðum augum til næsta árs og vonum að hann komi þá sterkur inn í dagskránna þá,” segja þær.
Hægt að styrkja
Þrátt fyrir að ekki verði hægt að kaupa bollakökur í ár hvetja þær stöllur fólk til að styrkja við fæðingardeildina og það góða starf sem þar fer fram með frjálsum framlögum. Þær vona að þeir velunnarar deildarinnar sem tök hafa á taka þátt og greiði inn á reikning söfnunarinnar. Tekið verður við framlögum til 10. ágúst næstkomandi.
Viðburðurinn Mömmur og möffins sem haldinn hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010. Allur ágóði af seldum bollakökum hefur funnið til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri og er nýttur þar til kaupa á tækjabúnaði eða úrbóta. Síðastliðið sumar seldust um 2.500 bollakökur og söluandvirðið nam tæplega 1,7 milljónum króna.
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