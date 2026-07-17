HSN Rausnarleg gjöf

17. júlí, 2026 - 14:42 Margrét Þóra Þórsdóttir
Geðheilsuteymi barna hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur fengið veglega gjöf frá Lionsklúbbnum …
Geðheilsuteymi barna hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur fengið veglega gjöf frá Lionsklúbbnum Ylfu. Mynd HSN

Geðheilsuteymi barna hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur fengið veglega gjöf frá Lionsklúbbnum Ylfu. Gjöfin samanstendur af skynörvunarvörum og fiktileikföngum sem nýtast vel í meðferð barna og unglinga.

Vörurnar eru sérstaklega hannaðar til að styðja við þá sem glíma við taugaþroskafrávik, s.s. ADHD og einhverfu, auk þeirra sem eiga við skynúrvinnsluvanda, kvíða, streitu eða eirðarleysi að stríða. Að sögn stjórnenda hjá HSN munu vörurnar nýtast vel við að efla tilfinningastjórn, sjálfsstjórn og ró hjá skjólstæðingum teymisins og fjölskyldum þeirra.

„Við erum afar þakklát Lionsklúbbnum Ylfu fyrir þann stuðning sem felst í þessari rausnarlegu gjöf. Skynörvunarvörurnar munu án efa bæta þjónustu okkar og aðstoða skjólstæðinga okkar í sinni meðferð,“ segir Alice Harpa Björgvinsdóttir, forstöðumaður sálfélagslegrar þjónustu HSN á Akureyri á vef stofnunarinnar.

Geðheilsuteymi barna hjá HSN veitir börnum og ungmennum að 18 ára aldri á Norður- og Austurlandi þjónustu við geðvanda með áherslu á fjölskyldumiðaða nálgun.

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