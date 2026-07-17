Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina

17. júlí, 2026 - 14:55 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina Mynd akureyri.is
Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina Mynd akureyri.is

Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina og er dagskráin þétt bæði á laugardag og sunnudag.

Báða daga hefjast herlegheitin með opnun kaupstaðarins kl. 11 en bæjarhliðunum verður lokað aftur kl. 16.

Hér er það sem hæst ber um helgina og gildir fyrir bæði laugardag og sunnudag:

  • 11.00: Kaupstaður opnar.
  • 11.00-16.00: Kaupmenn selja varning sinn og vinna að handverki.
  • 12.00-16.00: Þorir þú á hestbak? Teymt undir börnum.
  • 11.00-16.00: Getur þú skotið af boga? Hægt að spreyta sig í bogfimi. 4 örvar á 1.000 krónur.
  • 12.00: Lifandi leiðsögn um fornleifasvæðið. Leiðsögumaður: Níels Ómarsson.
  • 13.00: Tóvinna á miðöldum - erindi.
  • 14.00: Skylmingar og slagsmál - erindi.
  • 15.00: Leiðsögn um fornleifasvæðið. Leiðsögumaður: Níels Ómarsson.
  • 16.00: Kaupstaður lokar.

Annað sem um er að vera er meðal annars eldsmíði, jurtalitun, knattleikur, vattarsaumur, framlag seiðkonu, hringdans, matargerð, leikþáttur, bandvefnaður, tálgun og miðaldatónlist.

Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.

Frá þessu segir á vef Akureyrarbæjar

Til baka

Nýjast

  • Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina

    • 17.07.2026
    Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina og er dagskráin þétt bæði á laugardag og sunnudag.

  • Helga Ösp nýr skógarvörður í Vaglaskógi

    • 17.07.2026
    Helga Ösp Jónsdóttir hefur tekið við starfi skógarvarðar í Vaglaskógi og er hún fyrsta konan til að gegna slíku starfi hjá opinberri skógræktarstofnun á Íslandi. Hún er menntuð plöntusjúkdómafræðingur og starfaði áður hjá Landi og skógi. Helga segist hafa verið afar vel tekið af starfsfólki sem hún lýsir sem einvalaliði á vef Lands og skóga.

  • HSN Rausnarleg gjöf

    • 17.07.2026
    Geðheilsuteymi barna hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur fengið veglega gjöf frá Lionsklúbbnum Ylfu. Gjöfin samanstendur af skynörvunarvörum og fiktileikföngum sem nýtast vel í meðferð barna og unglinga.

  • Hjólreiðamaður látinn

    • 17.07.2026
    Hjólreiðamaður sem björgunarsveitir í Eyjafirði sóttu á Glerárdal í gærkvöld var úrskurðaður látinn við komu á Sjúkrahúsið á Akureyri.

  • Drifkrafturinn býr í fólkinu

    • 17.07.2026
    Egill P. Egilsson skrifar

  • Mæurdagar handan við hornið

    • 16.07.2026
    Mærudagar eru ein af skemmtilegustu hefðum Húsavíkur og stemningin byrjar löngu áður en hátíðin sjálf hefst. Þegar fánarnir, litirnir og skreytingarnar fara að birtast um bæinn vitum við að Mærudagar eru að nálgast.

  • Axel Flóvent treður upp í Samkomuhúsinu

    • 16.07.2026
    Axel Flóvent nálgast sköpun líkt og lífið sjálft – með flæði, opnum huga og í stöðugri þróun. Með ljóðrænum þjóðlagatón og tilfinningaríkri alt-pop nálgun fangar hann minningar og augnablik í lagi og texta. Á laugardag nk. spilar Axel í Samkomuhúsinu á Húsavík góða blöndu af gömlu og nýju óútgefnu efni, tónleikarnir hefjast klukkan 20:00

  • Strætó leggur sitt af mörkum um versló

    • 16.07.2026
    Alls kyns aukaleiðir verða í boði með Strætisvögnum Akureyrar um verslunarmannahelgina í því skyni að draga úr umferð einkabíla og koma fólki öruggu til síns heima að lokinni skemmtidagskrá helgarinnar.

  • Leita að nýju svæði fyrir smáhýsi

    • 16.07.2026
    Skipulagsráð hefur falið skipulagsfulltrúa að gera úttekt á mögulegum staðsetningum fyrir tvö ný smáhýsi, til viðbótar við þau þrjú svæði sem nú eru í undirbúningi. Skipulagsráð vísar málinu jafnframt til umhverfis- og mannvirkjaráðs til skoðunar. 
Sjá meira