Miðaldadagar verða haldnir á Gásum um helgina og er dagskráin þétt bæði á laugardag og sunnudag.
Báða daga hefjast herlegheitin með opnun kaupstaðarins kl. 11 en bæjarhliðunum verður lokað aftur kl. 16.
Hér er það sem hæst ber um helgina og gildir fyrir bæði laugardag og sunnudag:
Annað sem um er að vera er meðal annars eldsmíði, jurtalitun, knattleikur, vattarsaumur, framlag seiðkonu, hringdans, matargerð, leikþáttur, bandvefnaður, tálgun og miðaldatónlist.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
Frá þessu segir á vef Akureyrarbæjar