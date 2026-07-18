„Við erum full þakklætis og tilhlökkunar“

Í FUM&FOK verður að finna skemmtilega list og frábæra stemningu í frjóu rými til sköpunar og gleði. Hjónin Kristrún Ýr Óskarsdóttir og Axel Flex Árnason eða Kitta og Flexi eins og þau kalla sig gjarna; létu drauminn rætast og opnuðu listagallerí og vinnustofu þar sem áður var Lenubúð við Garðarsbraut á Húsavík. Þar ætla þau að bjóða upp á ýmiskonar lista- og sköpunartengd námskeið og opnar vinnustofur með mismunandi þema í hvert skipti. Svo er auðvitað hægt að fjárfesta í fjölbreyttu úrvali listmuna.
Það var glatt á hjalla föstudaginn 10. júlí sl. þegar formleg opnun lista og sköpunar hreiðursins Fum & Fok opnaði dyr sínar í fyrsta sinn, gestum og gangandi. Síðan hefur verið stöðugt rennerí af listsólgnu fólki á öllum aldri og fyrsta vinnustofan fór fram á þriðjudag.
„Við áttum yndislegar stundir í frábæru veðri með enn frábærara fólki um helgina og erum full þakklætis og tilhlökkunar,“ segir Flexi í samtali við Vikublaðið eftir vel heppnaða opnunarhelgi.
Flexi segir að það hafi blundað í þeim hjónum í þónokkurn tíma að opna rými eins og þetta og staðsetningin hafi lengi kitlað.
„Við vorum búin að renna hýru auga til þessa húsnæðis enda fannst okkur synd að þetta stæði autt,“ útskýrir Flexi og bætir við að smátt og smátt hafi draumarnir umbreyst í veruleika.
„Við höfum alltaf haft það á bak við eyrað að gaman væri að hafa opna vinnustofu. Þetta er bara gamall draumur hjá okkur báðum og þegar við sáum að það var hægt að fá þetta húsnæði þá slógum við til,“ segir Flexi.
Það er ekki ofsögum sagt að hjónin séu listfengin með meiru og samlíf þeirra alsett litadýrð sköpunar og lífsgleði. Kitta er eins og blóm sem er stöðugt að blómstra og hefur getið sér gott orð fyrir myndlist sína. Flexa tengja þó fleiri við tónlist en á þeim vettvangi hefur hann notið velgengni á lögnum ferli. Myndlistin hefur þó alltaf blundað í honum enda sé þar að finna einstakan frumkraft.
„Ég hef lítið sinnt myndlistinni undan farin ár en í gamla daga þegar ég var að vaxa úr grasi þá kom ég víða við í tónlist, myndlist og íþróttum líka. Svo hægt og rólega fór maður að fækka þessu og því varð myndlistin svolítið útundan,- tónlistin átti hug minn allan á þessum tíma.
Myndlistin hefur engu að síður alltaf blundað í mér. Ég greip einminnt í pensilinn í covid og í kjölfarið fór ég að gera það markvisst á ný. Þetta er klárlega gamall draumur að sinna þessu betur,“ segir Flexi og útskýrir tilkomu nafnsins Fum & Fok.
„Nafnið er tilkomið af því Kristrún vill meina að ég sé soldið út um allt og er því Fumið en hún er aftur á móti fokið,“ segir Flexi og bætir við að kona sín sé einstaklega hæfileikarík og að hluti þeirra sé að deila með sér ljósi sínu svo aðrir megi skína.
„Það er augljóst að Kitta er hönnuð til þess að hjálpa öðru fólki að blómstra í skapandi vinnu. Það er að vissu leyti hugsunin á bak við þetta að vera með opnar vinnustofur, námskeið og annað slíkt. Annars er þetta mjög frjálslegt og við erum viljandi að leyfa þessu bara að verða til hægt og rólega. Ég lofaði Kristrúnu að vera ekki að skipuleggja þetta í þaula,“ segir hann og hlær. „Vera ekki að binda okkur í einhverja klafa fyrifram sem við vitum ekki hvort við viljum draga eða ekki.“
Þá segir Flexi að planið sé að bjóða bæði upp á námskeið sem taka lengri tíma og fara meira inn á djúpu laugina en einnig tilfallandi vinnustofur þar sem hægt er að vinna við ákveðið verkefni.
„Eins og við vorum með á þriðjudag. Þá droppaði fólk bara inn og kaupir eina mynd og hefur allt til alls á staðnum til að fullgera hana. Verðlagi er stillt í hóf en fer svo bara eftir því hvaða efni er verið að vinna með hverju sinni,“ segir Flexi að lokum.