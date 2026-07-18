Afmælishátið Sumartónleika í Akureyrarkirkju i fullum gangi

Sumartónleikar í Akureyrarkirkju eru hafnir, en tónleikaröðin er nú haldin í fertugasta sinn eins og áður hefur komið fram.
Allir Sumartónleikar í Akureyrarkirkju fá frumflutning nýs sérpantaðs tónverks í ár, og er það gert til að halda upp á afmælið. Næsta sunnudag, 19. júlí kl. 17, leikur Tríó Öræfi ásamt Arnaldi Arnarsyni spennandi og skemmtilega hljóðfæratónlist, og frumflytja þau verk eftir Oliver Kentish sem lengi starfaði við Tónlistarskólann á Akureyri.
Tríó Öræfi skipa Sóley Þrastardóttir flautuleikari, Þórunn Harðardóttir víóluleikari og Ásdís Arnardóttir sellóleikari.
Tríó Öræfi
Síðustu Sumartónleikar í Akureyrarkirkju í sumar verða haldnir 26. júlí, en þá leikur Andrew J. Yang, stofnandi Píanóhátíðar Vestfjarða meðal annars, fallega píanóefnisskrá sem hverfist um endurminningar, og frumflytur verk úr eigin smiðju.
Sóknarnefnd Akureyrarkirkju stendur að Sumartónleikum í Akureyrarkirkju, og styrkja hana einnig Héraðssjóður Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis og Menningarsjóður Akureyrarbæjar, en hátíðin er liður í Listasumri. Alltaf er ókeypis aðgangur að Sumartónleikum, og eru frjáls framlög - eða afmælisgjafir! - til styrktar hátiðinni vel þegin.