Akureyringurinn Kolbrún María Bragadóttir lauk námi frá NYU

„Það er kannski ekki alltaf gott veður á Íslandi, en þegar sólin lætur sjá sig finnst mér enginn staður betri en Akureyri,” segir Kolbrún María Bragadóttir sem ólst upp þar í bæ. Hún lauk meistaranámi í tæknilegri stjórnun frá verkfræðideild Tandon við New York háskóla í vor. Þar lagði hún áherslu á Nýsköpun og tæknilega vöruhönnun í námi sínu. Kolbrún María er stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri og lauk iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands árið 2021. Meðfram námi átti handboltinn hug hennar allan, en hún lék á sínum uppvaxtarárum með KA/Þór og hafði mjög gaman af íþróttinni.
„Það var ótrúlega gott að alast upp á Akureyri. Ég var í Síðuskóla og mamma mín er kennari þar þannig að ég var alltaf mjög mikið upp í skóla. Ég kynntist mörgum af mínum nánustu vinkonum þar og við höfum fylgst að í gegnum okkar skólagöngu og enn þann dag í dag.”
Kolbrún María segir að bestu minningar sínar frá Akureyri tengist sumardögum í Tungusíðunni þar sem hún bjó. „Og Pollamótin voru skemmtileg.” bætir hún við en pabbi hennar keppti mikið á þeim mótum og hafði hún gaman af að fylgjast með hvernig honum og hans liði gekk. „Svo var grillað heima og allir enduðu kvöldið í pottinum.”
Kolbrún María lék með KA/Þór í eina tíð. Hér er liðið eftir að hafa orðið deildarmeistarar árið 2016.
Frábært tækifæri
Árið 2018 flutti Kolbrún María til Reykjavíkur til að stunda nám í iðnaðarverkfræði við Háskóla Ísland. „Ég valdi það nám einkum vegna þess að mér fannst það frekar opið nám og það hentaði mér mjög vel þar sem ég var ekki viss hvað ég vildi gera í framtíðinni,” segir hún en samhliða námi starfaði hún hjá 66°Norður. Hún brautskráðist frá HÍ árið 2021 og starfaði hjá álverinu Norðuráli eitt sumar. Hún hóf þá störf sem vöru- og verkefnastjóri hjá Creditinfo og líkaði mjög vel.
„Þetta var besta vinna í heimi. Ég fékk að vinna með ótrúlega skemmtilegu fólki og mörg þeirra lít ég enn á sem góða vini. Ég verð alltaf þakklát fyrir traustið sem mér var sýnt á þessum tíma, þegar ég var nýkomin úr háskóla. Ég lærði mikið á þessum árum og fékk tækifæri til að vaxa bæði í starfi og sem manneskja. Ég var líka svo heppin að fá að vinna með mörgum ótrúlega flottum konum sem eru enn mínar fyrirmyndir og ég lít mjög upp til. Þessi reynsla mun alltaf fylgja mér og ég verð alltaf þakklát fyrir fólkið hjá Creditinfo.
Kína ótrúlega fallegt land
Kolbrún María segir að hún hafi stefnt á að taka meistaranám og vildi fara í háskóla einhvers staðar í útlöndum. „Mig langaði að flytja út um tíma og sótti um nokkra skóla en NYU heillaði mig mest m.a. af því þar var í boði alþjóðlegt prógram þar sem fyrsta önnin var í Kína og hinar þrjár í New York,” segir hún.
Um haustið 2024 pakkaði hún niður í tösku og hélt af stað til Shanghai til að stunda fyrsta áfanga að meistaranámi sínu. .Þetta er besta ákvörðun sem ég hef tekið. Kína er ótrúlega fallegt land og ég fékk tækifæri til að kynnast fólki alls staðar að, læra um ólíka menningu og sjá svo marga ótrúlega staði. Ég ferðaðist um landið eins mikið og ég gat og hraðlestirnar voru algjör snilld. Uppáhaldsstaðurinn minn var klárlega Chengdu og ég get ekki beðið eftir að heimsækja borgina aftur. Ég er staðráðin í að fara aftur til Kína um leið og ég fæ tækifæri til þess.”
Áhersla á skapandi hugsun
Í janúar árið 2025 hélt Kolbrún María á brott frá Kína og til New York til að halda áfram með námið. „Þetta var mjög frjálst nám, mikið val sem hentaði mér vel en ég einblíndi svolítið á það sem kalla má nýsköpun og tæknilega vöruhönnun en líka greiningu viðskiptagagna.“ segir hún.
„Nýsköpun og tæknileg vöruhönnun snýst um að greina vandamál, skilja þarfir notenda og þróa lausnir sem skapa raunverulegt virði. Í náminu var mikil áhersla lögð á skapandi hugsun, að nálgast áskoranir frá ólíkum sjónarhornum og leita ekki alltaf að augljósustu lausninni. Gervigreind er auðvitað mjög öflugt verkfæri, sérstaklega þegar kemur að sjálfvirknivæðingu. En þegar kemur að nýsköpun held ég að það mannlegt innsæi sé enn lykilatriði.”
Sinnti allra handa störfum með náminu
Á námsárunum við NYU sat Kolbrún María í stjórn ráðgjafaklúbbs þar sem hún kynntist mörgum. „Við lögðum ótrúlega mikla vinnu í klúbbinn yfir árið og enduðum á að vinna tvenn verðlaun í árslok sem var mjög skemmtilegt og gaman að sjá árangur erfiðisins,“ segir hún. Þá starfaði hún sem aðstoðarkennari í hagfræði og stefnumótun og segir það hafa verið virkilega góða leið til að kynnast prófessorum við deildina betur. Einnig sá hún um að aðstoða þá nemendur sem höfðu þegar fengið inngöngu í skólann en þurftu hjálp eða svör við spurningum varðandi fyrirhugað nám. Eins tók hún þátt í pallborði þar sem verið var að kynna alþjóðlega námið
„Mig langaði að fleiri nemendur myndu nýta sér þennan valmöguleika, sérstaklega
þeir sem koma annars staðar en frá Kína. Fyrir mig var þetta reynsla sem hafði mikil áhrif á mig og þess vegna langaði mig kynna þetta fyrir nýnemum og hvetja sem flesta til að nýta sér þetta einstaka tækifæri.”
Við verðlaunaafhendingu í NYU á liðnu vori. Hún hlaut George P. Schillinger verðlaunin, nefnd eftir manninum sem stofnaði deildina
Hlaut viðurkenningu
Kolbrún María brautskráðist nú á vordögum og fékk George P. Schillinger verðlaunin, nefnd eftir þeim sem stofnaði deildina. „Ég er ótrúlega þakklát fyrir þessa viðurkenningu. Ég hafði unnið mikið með deildinni yfir árið og þetta var einhvers konar staðfesting á því að prófessorarnir höfðu tekið eftir allri vinnunni sem ég lagði í námið, klúbbastarfið og að styðja við nýnema. Mér finnst ég vera allt annar nemandi hérna úti. Þegar ég var í HÍ tók ég lítið sem ekkert þátt í starfi utan skólans og var kannski bara frekar feimin. En í New York er stemningin einhvern veginn allt önnur, eða kannski var ég bara orðin eldri og með meira sjálfstraust. Ég ákvað að segja já við sem flestum tækifærum og það er líklega það sem ég er hvað stoltust af þegar ég lít til baka.”
Frá útskrift verkfræðideildar New York háskólans síðastliðið vor.
Spennt að takast á við nýtt hlutverk
Kolbrún María hóf störf nú fyrr í vikunni hjá fyrirtæki í New Jersey. Það flytur inn te, kaffi og krydd og öll framleiðslan fer fram í verksmiðju þeirra í New Jersey. „ Nú tekur við nýtt ævintýri í New York. Þetta er frekar lítið fyrirtæki, þannig að starfið mitt verður mjög fjölbreytt. Ég mun fara yfir ferlana hjá fyrirtækinu, skoða hvar hægt er að bæta þá, auka skilvirkni og meta hvort hægt sé að sjálfvirknivæða hluta af vinnunni. Ég er ótrúlega spennt að takast á við þetta nýja hlutverk.“