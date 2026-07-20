Landsmót skáta sett i kvöld

Landsmót skáta verður sett að Hömrum á Akureyri í kvöld. Um 2.000 skátar víðs vegar að af landinu taka þátt í mótinu auk skáta frá 10 öðrum löndum.
Mikill undirbúningur hefur farið fram fyrir mótið t.d. hefur verið opnuð tímabundið matvöru- og minjagripaverslun. Mótsgestir dvelja á tjaldsvæðinu á Hömrum á meðan mótið stendur yfir.
Landsmótið lýkur n.k. sunnudag. Svæðið að Hömrum ber hita og þungan af mótinu en þó mun einhver dagskrá verða á öðrum stöðum í bænum. Það má þvi búast við glaðbeittum skátum út um allan bæ meðan á móti stendur.
Landsmótin eru nú haldin til skiptis á Hömrum og við Úlfljótsvatn, þau voru áður á tveggja ára fresti en eftir breytingu verður landmót á þriggja ára fresti.