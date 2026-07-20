Landsmót skáta sett i kvöld

20. júlí, 2026 - 18:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Búist er við 2000 skátum á Landsmót að Hömrum sem sett verður i kvöld Mynd klakkur.is
Búist er við 2000 skátum á Landsmót að Hömrum sem sett verður i kvöld Mynd klakkur.is

Landsmót skáta verður sett að Hömrum á Akureyri í kvöld. Um 2.000 skátar víðs vegar að af landinu taka þátt í mótinu auk skáta frá 10 öðrum löndum.

Mikill undirbúningur hefur farið fram fyrir mótið t.d. hefur verið opnuð tímabundið matvöru- og minjagripaverslun. Mótsgestir dvelja á tjaldsvæðinu á Hömrum á meðan mótið stendur yfir.

Landsmótið lýkur n.k. sunnudag. Svæðið að Hömrum ber hita og þungan af mótinu en þó mun einhver dagskrá  verða á öðrum stöðum í bænum.  Það má þvi búast við glaðbeittum skátum út um allan bæ meðan á móti stendur.

Landsmótin eru nú haldin til skiptis á Hömrum og við Úlfljótsvatn, þau voru áður á tveggja ára fresti en eftir breytingu verður landmót á þriggja ára fresti.

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