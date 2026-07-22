Dagskrá Mærudaga 2026

Mærudagar á Húsvík hefjast formlega á morgun fimmtudag
Mærudagar hefjast formlega á morgun fimmtudag og eins og vant er verður margt spennandi í boði og er óhætt að fullyrða að allir ættu að getað fundið eitthvað fyrir sinn snúð
Á dagskránni má finna fjölbreytta viðburði fyrir alla aldurshópa, meðal annars Barnafjör á bryggjunni, Mærudagatónleika, tívolí, íþróttaviðburði, markaði, sýningar, göngur, listviðburði og margt fleira sem fram fer víðs vegar um Húsavík. Einnig eru þar kort af hátíðarsvæðinu, upplýsingar um veitingastaði, kaffihús og aðrar hagnýtar upplýsingar.
Stór hluti dagskrárinnar er gjaldfrjáls, en einnig eru í boði nokkrir gjaldskyldir viðburðir og afþreying. Þannig ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, hvort sem markmiðið er að njóta samveru með fjölskyldu og vinum, upplifa tónlist og menningu eða taka þátt í skemmtilegri afþreyingu.
Mærudagar eru bæjar- og fjölskylduhátíð þar sem áhersla er lögð á samveru, gleði og öflugt samfélag. Við hlökkum til að taka á móti heimafólki og gestum og skapa saman eftirminnilega hátíð.