Gamlir pönkhundar og nýjir eru fullir eftirvæntingar en hin goðsagnakennda húsavíska pönklagasveit Innvortis kemur saman á tónleikum á Húsavík Öl í kvöld eftir nokkurt hlé. Húsið opnar klukkan 20 í kvöld og aukatónleikar verða á sama tíma annað kvöld.
Snæbjörn Ragnarsson, söngvari og gítarleikari Innvortis segir í samtali við Vikublaðið að hann finni fyrir spennu og eftirvæntingu sem hann hafi ekki fundið fyrir í mörg ár.
,,Ég er að rölta hérna með Böbba [Björgvin Sigurðsson, söngvari og gítarleikari] og við erum að finna fyrir fiðringi sem við höfum ekki fundið fyrir lengi,“ segir Snæbjörn en báðir eru þeir ansi sjóaðir sviðsmenn og spila m.a. saman í annarri stórhljómsveit; Skálmöld. Auk þess að hafa starfað með fjölda annarra hljómsveita í gegnum tíðina.
„Þetta er ekki endilega stress, heldur er maður viðþolslaus eitthvað og fullur eftirvæntingar. Unggæðingstilfinningin er komin upp í okkur. Þetta verður hrikalega gaman,“ bætir Snæbjörn við.
Þá segir Snæbjörn að sú flökkusaga virðist hafa komist á kreik að tilefni tónleikanna sé 30 ára afmæli fyrstu plötu Innvortis: Kemur og fer en það sé alrangt enda hafi sú breiðskífa komið út á geisladisk árið 1998. Vissulega hafi hljómsveitin verið stofnuð 1996 og sé því 30 ára viðurkennir Snæbjörn eftir upprifjun í huganum en tónleikarnir séu samt sem áður ekkert afmælistengdir.
„Þetta er alveg random, þetta bara einhvern vegin æxlaðist svona, hlutirnir eiga bara sinn tíma,“ segir hann.
Innvortis hefur starfað með góðum hléum frá árinu 1996 og hljómsveitaskipan tekið reglulegum breytingum. Upphaflega skipan hljómsveitarinnar er Snæbjörn Ragnarsson: Gítar/söngur, Björgvin Sigurðsson: Gítar/söngur, Arngrímur Arnarson: Trommur, og Brynjúlfur Sigurðsson á bassa.
Hljómsveitin er nú, nærri því að vera upprunalega læn-upið en oft áður en eina breytingin er að Árni Þór Theodórsson leysir Brynjúlf af hólmi á bassanum.
Nú er bara um að gera fyrri Húsavíkinga nær og fjær að negla í pönkgírinn og fylla nýjan og glæsilegan tónleikasal Húsavík Öl tvö kvöld í röð og sanna þar með að grundvöllur sé fyrir öflugu tónleika og menningarstarfi á Húsavík.