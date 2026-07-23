Kveldúlfur snýr aftur á Hjalteyri 15. ágúst

Tónlistarhátíðin Kveldúlfur fer fram á Hjalteyri laugardaginn 15. ágúst 2026, þar sem fjölbreyttur hópur íslensks tónlistarfólks kemur fram í einstöku umhverfi við Eyjafjörð.
Fram koma: Hjálmar, Benni Hemm Hemm, Bent, Inspector Spacetime, Saint Pete, Lúpína, RAKEL, Salóme Katrín, Kusk & Óviti, Pitenz og Amor Vincit Omnia.
Benni Hemm Hemm er einn af mörgum góðum sem treður upp á Kveldúfli
Hátíðarsvæðið verður í portinu á milli Verksmiðjunnar á Hjalteyri og Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA), þar sem hrár iðnaðarsjarminn mætir Eyjafirðinum fagra. Hjalteyri hefur fest sig í sessi sem öflugur vettvangur lista og menningar og býður upp á kjöraðstæður fyrir tónlistarhátíð.
Á svæðinu verða matarvagnar, opnar vinnustofur listafólks, opinn pottur og svo verður hægt að fá sér tattú. Miðaverð er 12.990 kr og fer miðasala fram á www.kveldulfurfestival.is.
Hátíðin er haldin af Leyni og er styrkt af Hörgársveit.