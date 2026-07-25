Akureyskt ofnæmisapp vekur mikla athygli

Bjarni Þór frumkvöðull og Fríða Rún hjá Astma- og ofnæmisfélagi Íslands við afhendingu á styrk til Bjarna frá félaginu Myndir aðsendar
Bjarni Þór Ævarsson er ungur Akureyringur, matreiðslumeistari og stofnandi AllergyID — stafræns ofnæmiskorts sem hjálpar fólki með fæðuofnæmi að miðla ofnæmi sínu yfir tungumálahindranir en oft og tíðum getur verið snúið að koma til skila sé fæðuofnæmi að angra fólk
Appið sem er þróað hér á Akureyri af Bjarna, hefur hlotið styrk frá Astma- og ofnæmisfélagi Íslands og var kynnt fyrir vinnuhópi EFA (Evrópusamtaka sjúklingafélaga) um fæðuofnæmi þann 1. júlí, að viðstöddum tveimur fulltrúum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), og fékk þar góðar viðtökur.
Í tilkynningu Astma- og ofnæmisfélagsins segir að AllergyID sé „nýtt app og einstakt á heimsvísu" — „sér íslensk uppfinning, fullþróuð og þegar komin í notkun víðs vegar um heiminn". Félagið nefnir jafnframt að samskiptavandi sé ein algengasta ástæða alvarlegra ofnæmisviðbragða utan heimilis: „Ofnæmiskort á móðurmáli viðtakandans — á japönsku, arabísku eða þýsku — getur verið munurinn á öryggi og lífshættulegri mistúlkun."
AllergyID gerir fólki með fæðuofnæmi kleift að búa til persónulegt ofnæmiskort á 35 tungumálum, með yfir 700 ofnæmisvöldum, alvarleikastigum, krossmengunarviðvörunum og neyðarupplýsingum. Kortið er fyllt út einu sinni og sýnt á veitingastöðum, hótelum, sjúkrahúsum, í skólum eða á ferðalögum — einnig án nettengingar.
Grunnútgáfan er gjaldfrjáls og appið er fáanlegt í App Store og á Google Play. Við útgáfu náði það 3. sæti í flokknum Food & Drink á íslenska App Store.
„Það að félagið sem þekkir þennan veruleika best velji að styðja AllergyID er mikil hvatning. Markmiðið hefur alltaf verið að enginn þurfi að setja heilsu sína í hættu vegna tungumálahindrana," segir Bjarni Þór Ævarsson, stofnandi AllergyID.
Í september fer Bjarni ásmat fleiri einstaklingum með fæðuofnæmi til Spánar það sem þau taka þátt i Eramuns verkefni sem nefnist ,,BEYOND THE LABEL: Young People with Allergies Without Barriers in Europe” og þar gefst gott tækifæri til þess að útskýra þessa hugmynd sem er eins og áður sagði er nýtt og einstakt á heimsvíu.
Þessi slóð hér fyrir neðan vísar leiðina á heimasíðu AllergyID.