Frímann Sveinsson bæjarlistamaður Norðurþings

Við setningu á Mærudögum í gærkvöldi heiðraði forseti Íslands Halla Tómasdóttir, fyrir hönd Norðurþings, Frímann Sveinsson en hann var útnefndur bæjarlistamaður sveitarfélagsins.
Frímann er fólki að góðu kunnur , hann starfaði lengi sem matreiðslumaður eða í 35 ár lengstum á sjúkrahúsinu þess að milli sem hann málaði vatnslitamyndir, greip í gítarinn eða veiðistöng því Frímann er einnig mjög flínkur stangveiðimaður en sumir segja að til þess að getað sveiflað stöng svo vel sé þurfi að blunda listamaður í veiðimanninum.
Frímann er afkasta mikill listmálari, í viðtali við Vikublaðið s.l. vor kom fram að á síðast liðnum 25 árum hefur hann haldið á milli 15-20 málverkasýningar á Húsavik, þess fyrir utan hefur hann sýnt á Neskaupsstað og í Hafnarfirði.
Í fyrrnefndu viðtali við við Vikublaðið s.l. vor sagðist Frímann grípa í pensla á degi hverjum:
„Já ég hef gert það í vetur, hugsa að ég grípi í pensil á hverjum degi þennan tíma. Ég er svo heppin að vera með góða aðstöðu heima í sér herbergi þar sem ég get staðið upp frá þessu hvenær sem er án þess að þurfa ganga sérstaklega frá og þess vegna mála ég í hvert sinn sem andinn kemur yfir mig, en ég er ekki með sérstaka rútínu eins og að mæta í vinnu,“ segir Frímann aðspurður um hvort hann hafi einhverjar strangar rútínur hvað listina varðar.
„Og svo á meðan umferðin er að þorna þá hendir maður sér í að spila eitt eða tvö lög á gítarinn, svo heldur maður áfram þegar það er þornað. Það er þannig með vatnslitina, maður þarf alltaf að bíða á milli,“ segir Frímann ennfremur en gítarinn hefur hann alltaf haft nærri sér frá því hann var tíu ára gamall. Hann er líka tíður gestur með gítarinn á Hvammi þar sem hann tekur lagið við mikla lukku heimilsfólks.