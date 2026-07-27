Aurora Vatnslitahátíð Íslands á Akureyri

Vatnslitahátíð Íslands (Aurora Watercolour Festival) verður haldin 10.-15. september nk. á Akureyri. Efnt verður til ýmissa viðburða en þungamiðja hátíðarinnar er opnun sýningar 72 listamanna frá 21 þjóðlandi í Listasafninu á Akureyri sem stendur til 27. september. Þeir listamenn sem eiga verk á sýningunni koma m.a. frá Spáni, Póllandi, Perú, Svíþjóð, Mexíkó, Kasakstan og að sjálfsögðu frá Íslandi.
Meðan á hátíðinni stendur verður boðið upp á námskeið með fimm útvöldum lista-mönnum, útimálunarferð til Mývatns, sýnikennslu í meðferð vatnslita, sammálun í miðbæ Akureyrar og vatnslitaupplifun fyrir fjölskyldur í Listasafninu og ýmislegt fleira.
Björn Bernström málaði
Þess er vænst að fjöldi vatnslitamálara, innlendra sem erlendra, heimsæki Akureyri þessa daga til að njóta þeirra viðburða sem í boði verða. Öllum áhugasömum er boðið að vera með og námskeiðin henta jafnt óvönum sem lengra komnum.
Þeir listamenn sem halda námskeið á Akureyri eru Björn Bernström frá Svíþjóð, Julia Ustinovich frá Póllandi, Prafull Sawant frá Indlandi, Nicolas Lopez frá Perú og Julia Barminova frá Rússlandi sem er búsett í Portúgal.
Hero e. Juliu Ustinovich
Vatnslitahátíðin er haldin í samstarfi við Listasafnið á Akureyri, Norræna vatnslita-sambandið NAS, Vatnslitafélag Íslands og Alþjóðlega vatnslitafélagið IWS.
Sjá nánar á heimasíðu hátíðarinnar www.watercolour.is.
Upplýsingar um Vatnslitahátíð Íslands veitir Ragnar Hólm í síma 867 1000.