Lögreglan sátt með nóttina

Gestir Einnar með öllu skemmtu ser vel s.l. nótt þannig að forsvarsfólk hátíðarinnar og lögreglan eru mjög sátt
Lögreglan er sátt með liðna nótt og er óhætt að taka undir og fagna þvi að fólk hafi í öllum aðalatriðum skemmt sér fallega.
Í uppgjöri sem lögreglan setti á samfélagsmiðla eftir nóttina kemur þetta fram:
,,Fá mál komu inn á borð lögreglu frá klukkan 18:00 í gær. Þrjú tilfelli komu upp þar sem einstaklingar voru aðstoðaðir vegna ölvunarástands
Tvö tilfelli komu upp þar sem höfð voru afskipti af börnum sökum neyslu áfengis, foreldarar og barnavernd upplýst.
Þrjú umferðarlagabrot eru skráð en ekkert tilfelli kom upp þar sem grunur var um akstur undir áhrifum vímugjafa.
Engin mál komu inn á borð lögreglu vegna óláta eða slagsmála og enginn þurfti að gista í fangageymslu."
Ánægjulegt að sjá og vonandi að áframhald verðim á.