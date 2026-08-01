Spariskógardagur Skógræktarfélagsins á morgun sunnudag

Birkibandið heldur sína árlega Spari-Sparitónleika á Birkivelli eftir hádegi á morgun sunnudag
Birkibandið heldur sína árlega Spari-Sparitónleika á Birkivelli eftir hádegi á sunnudag, börnin fá að syngja með, tryggið ykkur ókeypis miða í tíma.
Í fyrra komust fleiri að en vildu, enda tekur Kjarnaskógur endalaust við ungum sem öldnum
Saman ætla þau skötuhjú að miðla úr viskubrunnum sínum, Beggi og Bobbi sjá svo um að allir fái eldbakað popp ásamt djús og ilmandi skógarkaffi.
Munum samt að upplegg Spariskógardagsins er að vera valkostur í neysluheimi fyrir okkur þau sem kjósa að skemmta sér sjálf, láta gott af sér leiða og hafa gaman saman. Njótum samveru, náttúru, fræðslu, flottustu trjánna og lognsins sem Kjarnaskógur býr til.
Við hjá Skógræktarfélag Eyfirðinga
hlökkum allavega til í að sjá ykkur sem flest í Kjarna, popp og ís í boði, það þarf ekki alltaf að flækja hlutina !