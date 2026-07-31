SVA klár í Eina með öllu

Strætisvagnar Akureyrar verða mikið á ferð um helgina verslunarmannahelgina og bjóða upp á aukaferðir.
Leiðir 1,3 og 5 verða aukalega á ferðinni 1.og 2. ágúst frá kl12.til 20. Ekið verður samkvæmt hefðbundinni áætlun.
Leið 6 ekur til kl. 21. báða dagana en hefðbundin helgarakstur verður 3. ágúst.
Sunnudaginn 2. ágúst verður leið 1930 Kjarnaskógur í akstri frá kl 12:43 til 17
Aukaferðir heim af viðburðum í miðbænum verða 1. og 2. ágúst.
Rétt er að mina á það að það er frítt í Strætó á Akureyri um helgina sem endranær.
Nánari upplýsingar hér:https://www.einmedollu.is/is/upplysingar/straeto-2026