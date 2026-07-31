SVA klár í Eina með öllu

31. júlí, 2026 - 15:09 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
SVA er með viðbúnað um helgina og hefur bætt við aukaferðum Mynd SVA
SVA er með viðbúnað um helgina og hefur bætt við aukaferðum Mynd SVA

Strætisvagnar Akureyrar verða mikið á ferð um helgina verslunarmannahelgina og bjóða upp á aukaferðir. 

Leiðir 1,3 og 5 verða aukalega á ferðinni 1.og 2. ágúst frá kl12.til 20. Ekið verður samkvæmt hefðbundinni áætlun. 

Leið 6 ekur til kl. 21. báða dagana en hefðbundin helgarakstur verður 3. ágúst.

Sunnudaginn 2. ágúst verður leið 1930 Kjarnaskógur í akstri frá kl 12:43 til 17
Aukaferðir heim af viðburðum í miðbænum verða 1. og 2. ágúst.

Rétt er að mina á það að  það er frítt í Strætó á Akureyri um helgina sem endranær.

Nánari upplýsingar hér:https://www.einmedollu.is/is/upplysingar/straeto-2026

Til baka

Nýjast

  • Af berjamó, og ráðagóðum Hríeyingum, og kindum með bláar snopppur

    • 31.07.2026
    Nú styttist í að Hríseyingar komist í berjamó og tíni krækiber, bláber og aðalbláber.  Það var ekki þannig á árum áður.

  • SVA klár í Eina með öllu

    • 31.07.2026
    Strætisvagnar Akureyrar verða mikið á ferð um helgina verslunarmannahelgina og bjóða upp á aukaferðir. 

  • Fjallahlaupið Súlur haldið i ellefta sinn

    • 30.07.2026
    Fjallahlaupið Súlur Vertical fer fram í 11. sinn á laugardaginn. Vinsældir þess hafa vaxið jafnt og þétt og var metþátttaka í fyrra með um 600 hlaupurum. Búist er við sama fjölda eða jafnvel fleiri hlaupurum í ár.

  • Sumarkjóla- og freyðivínshlaup Akureyrar fer fram á morgun fimmtudag

    • 29.07.2026
    Eitt sérstakasta víðavangshlaup landsins er án efa Sumarkjóla og freyðivínshlaup Akureyrar sem fram fer á morgun fimmtudag og verða hlaupagikkir ræstir  af stað kl 17:00  Það eykur  enn á sérstöðu þessa viðburðar að það er aldurstakmark í hann þvi þátttakendur þurfa að hafa ná 20 árum til þess að vera með.

  • Vegur að stíflunni í Glerárdal lokaður tímabundið

    • 29.07.2026
    Vegna framkvæmda við stífluna í Glerárdal verður vegurinn þangað lokaður fyrir almennri umferð næstu eina til tvær vikurnar.

  • Hrísey perla Eyjafjarðar-Gönguleiðir

    • 28.07.2026
    Hrísey er rétt um 11,5 ferkílómetrar að flatarmáli. Hún er um 7 km að lengd og 2,5 km þar sem hún er breiðust. Hæst er hún rétt norðan við vitann, en þar er hún 110 m yfir sjó. Þar er kallaður Bratti og eru skriður þar fram í sjó.

  • Pastel sumarveisla í Sigurhæðum

    • 28.07.2026
    Tíu ára afmæli Pastel ritaðar verður fagnað með Sumarveislu Pastel laugardaginn 1. ágúst kl 13-15 og fara leikar fram í Menningarhúsi í Sigurhæðum á Akureyri.

  • Fjölskylduhátíðin Ein með Öllu allt að verða tilbúið

    • 28.07.2026
    Það styttist óðum í að Akureyri fyllist af lífi, gleði og góðri stemningu þegar fjölskylduhátíðin Ein með Öllu hefst. Næstu dagar fara í að leggja lokahönd á undirbúninginn og brátt verður allt tilbúið til að taka á móti þúsundum gesta og heimafólki um verslunarmannahelgina á Akureyrarvelli, í miðbænum og í Kjarnaskógi.

  • Stefnumótandi vettvangur líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum

    • 27.07.2026
    Háskólinn á Akureyri gegnir lykilhlutverki við skipulagningu ráðstefnu sem ætlað er að vera stefnumótandi vettvangur verndunar líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum. Ráðstefnan ber heitið Arctic Biodiversity Summit og verður í Nuuk á Grænlandi í mars á næsta ári.
Sjá meira