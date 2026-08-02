Ein með Öllu - Brosandi andlit um allan bæ.

Bærinn iðar af lífi og gleði eftir vel heppnaðan laugardag á Einni með Öllu. Þúsundir gesta og Akureyringa fylltu götur, torg og viðburðasvæði, nutu fjölbreyttrar dagskrár og sköpuð þá einstöku stemningu sem hefur einkennt fjölskylduhátíðina um árabil. Veðrið lék við Akureyri og varð bara betra eftir því sem leið á daginn.
Skipuleggjendur segja ánægjulegt að sjá hvernig fólk á öllum aldri tók þátt í hátíðinni, hvort sem það var á krakkadagskránni sem heppnaðist ótrúlega vel, í tívolíinu, sýningum, miðbænum svo ekki sé minnst á troðfulla Stadium tónleika FM95BLÖ á Akureyrarvelli sem sprengdu alla skala! Áætlað er að það hafi verið um 12-13 þúsund gestir á tónleikunum í gærkvöldi, sem fóru almennt vel fram.
Það voru nokkur tilfelli um minniháttar meiðsli og svo þurfti lögregla að hafa afskipti af nokkrum einstaklingum. Líkt og kom fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra var ein sérsveitaraðgerð rétt fyrir utan hátíðarsvæðið sem var unnin í góðu samstarfi við öryggisgæslu svæðisins. Skipuleggjendur og gestir fundu fyrir sterkri nærveru lög- og öryggisgæslu sem við erum þakklát fyrir og varð þess valdandi að langstærsti hluti gesta skemmti sér konunglega.
„Það er ótrúlega gaman að sjá bæinn lifna svona við. Brosin, hláturinn og samveran eru það sem gerir Eina með Öllu að þeirri hátíð sem hún er. Við viljum þakka öllum gestum fyrir að taka þátt í að skapa þessa frábæru stemningu og öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg við að gera helgina að veruleika.“
En hátíðin er hvergi nærri búin.
Fram undan er annar fjölbreyttur dagur með fjölda viðburða fyrir alla fjölskylduna og skipuleggjendur hvetja bæði heimafólk og gesti til að nýta síðasta stóra dag hátíðarinnar til fulls.
„Við hlökkum til að taka á móti enn fleirum í dag. Það er enn nóg eftir af dagskránni. Hún byrjar í Kjarnaskógi á milli kl 13-16 Skógardegi Skógræktarfélags Eyfirðinga í boði Nettó. Svo er Akureyrarvöllur staður gleði og hláturs, enda frábært tívolí í bænum ásamt hoppukastalalandi og ilmandi matarvögnum. Við hvetjum fólk til að rölta um bæinn, prófa eitthvað nýtt, njóta menningarinnar, tónlistarinnar og alls þess sem gerir Eina með Öllu að einni skemmtilegustu fjölskylduhátíð landsins. Svo má engin láta sig vanta á rúsínuna í pylsuendanum - sjálfa Sparitónleikana á Akureyrarvelli sem er jafnan fjölmennasti viðburður hátíðarinnar sem endar að sjálfsögðu með flugeldasýningu sem Björgunarsveitin Súlur sér um!“ Svæðið opnar kl 18 og tónleikar byrja kl 19 og standa til miðnættis.
Skipuleggjendur minna jafnframt á að sýna hvert öðru tillitssemi, fylgja leiðbeiningum starfsfólks og viðbragðsaðila þar sem við á og njóta hátíðarinnar á ábyrgan hátt.
„Við hlökkum til að eiga með ykkur frábæran lokadag. Takk fyrir að gera Akureyri að staðnum þar sem fjölskyldur og vinir koma saman og skapa minningar sem lifa lengi.“
Frá þessu segir í tilkynningu frá aðstandendum hátíðarinnar.