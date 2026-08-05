Kertafleyting við Leirutjörn

Annað kvöld kl 22 verður kertum fleytt á Leirutjörn en þá eru 81 ár liðin frá því sprengjan féll á Hírósíma. Aldrei skal gleyma Hírósíma og Nagasakí.
Eins líka standa með fórnarlömbum yfirstandandi árásarstríða – og mótmæla sívaxandi helsprengjuvá.Ákall flytur Hannes Sigurðsson lagerstarfsmaður og friðarsinni.
Hluti af kertasölu rennur til Vonarbrúar.
Það er samstarfshópur um frið sem stendur að þessum viðburði
Fulltrúar Cruise Lines International Association (CLIA), Cruise Iceland og aðildarskipafélaga hafa lokið vikulangri kynningarferð um Ísland þar sem markmiðið var að efla samtal við nýkjörna sveitarstjórnarfulltrúa, hafnaryfirvöld og fulltrúa ferðaþjónustunnar um framtíð skemmtiferða- og leiðangursskipasiglinga hér á landi.
Veðurfar júlímánaðar var mjög ólíkt á milli landshluta. Suðvestlægar áttir voru ríkjandi langt fram eftir mánuðinum. Það var óvenjulega hlýtt og þurrt á austanverðu landinu og þar endaði mánuðurinn víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánaða sem vitað er um. Á meðan var mjög úrkomusamt og talsvert kaldara á Suðvestur- og Vesturlandi. Í þeim landshlutum raðar mánuðurinn sér á meðal blautustu júlímánaða frá upphafi mælinga.
Veðurlag breyttist í lok mánaðar þegar norðan- og norðvestanáttir tóku yfir. Þá kólnaði á Norður- og Austurlandi og þurrara og sólríkara veður tók við sunnan- og vestanlands.
Ferðafélag Akureyrar (FFA) hyggst efna til kvöldgöngu á Súlur fimmtudaginn 6. ágúst, að því gefnu að veður og aðstæður verði hagstæð. Skipuleggjendur leggja áherslu á að aðeins verði lagt af stað ef útlit er fyrir gott veður, góða færð og góða þátttöku.
Frábær Spariskógardagur Skógræktarfélagsins að baki, þúsundir heimsóttu Kjarnaskóg í gær. Fólkið skemmti sér í skóginum, skógurinn skemmti fólkinu, skemmtikraftarnir, skógurinn og gestir skemmtu sér saman, uppskriftin að fjölskylduhátíðinni er fundin!
Bærinn iðar af lífi og gleði eftir vel heppnaðan laugardag á Einni með Öllu. Þúsundir gesta og Akureyringa fylltu götur, torg og viðburðasvæði, nutu fjölbreyttrar dagskrár og sköpuð þá einstöku stemningu sem hefur einkennt fjölskylduhátíðina um árabil. Veðrið lék við Akureyri og varð bara betra eftir því sem leið á daginn.