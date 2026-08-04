Fjórði hlýjasti júlimánuður frá upphafi mælinga

04. ágúst, 2026 - 11:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Júlímánuður var hlýr á Akureyri, sá fjórði hlýjasti frá upphafi mælinga
Júlímánuður var hlýr á Akureyri, sá fjórði hlýjasti frá upphafi mælinga

Veðurfar júlímánaðar var mjög ólíkt á milli landshluta. Suðvestlægar áttir voru ríkjandi langt fram eftir mánuðinum. Það var óvenjulega hlýtt og þurrt á austanverðu landinu og þar endaði mánuðurinn víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánaða sem vitað er um. Á meðan var mjög úrkomusamt og talsvert kaldara á Suðvestur- og Vesturlandi. Í þeim landshlutum raðar mánuðurinn sér á meðal blautustu júlímánaða frá upphafi mælinga.

Veðurlag breyttist í lok mánaðar þegar norðan- og norðvestanáttir tóku yfir. Þá kólnaði á Norður- og Austurlandi og þurrara og sólríkara veður tók við sunnan- og vestanlands.

Hiti

Júlímánuður var hlýr á norðan- og austanverðu landinu, á meðan kaldara var suðvestan- og vestanlands. Júlímánuður var hlýr á Akureyri, hér  var meðalhitinn 13,3 stig, sem er 2,1 stigi yfir meðallagi áranna 1991 til 2020, en 1,5 stigum yfir meðallagi síðustu tíu ára. Þetta er fjórði hlýjasti júlímánuður hér frá upphafi mælinga, hlýrra var í júlí 2021 (14,3 stig), 2025 (13,5) og álíka hlýtt í júlí 1933 (13,3).

Meðalhiti í Reykjavík mældist 10,9 stig í júlí. Það er 0,8 stigum undir meðallagi áranna 1991 til 2020 en 0,7 stigum undir meðallagi síðustu tíu ára.

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