Ferð á Súlur bæjarfjall Akureyrar í tilefni 90 ára afmælis FFA

Lagt verður af stað klukkan 19:00 frá Súlubílastæðinu og verður Gunnar Már Gunnarsson fararstjóri.
Gangan er haldin í tilefni af 90 ára afmæli Ferðafélags Akureyrar, gengið verður eftir merktri og tiltölulega auðveldri leið, þar sem þátttakendur geta notið víðáttumikils útsýnis yfir Eyjafjörð.
Útsýnið gerir gönguna þess virði
Þátttakendur eru hvattir til að klæðast göngubúnaði sem hentar veðri og færð en jafnframt að mæta í „svolitlum sparifatnaði“ eftir því sem aðstæður leyfa. Þegar á toppinn er komið verður slegið upp Pálínuboði þar sem lagður verður út dúkur fyrir veitingar og eru þátttakendur beðnir um að leggja eitthvað smávegis til sameiginlega kaffihlaðborðsins.
Að lokinni viðdvöl á Súlum verður gengið til baka. Heildarvelends er um 11–12 kílómetrar og samanlögð hækkun um 880 metrar.
Þátttaka í göngunni er öllum að kostnaðarlausu, en skráning fer fram á vefsíðu FFA. Skipuleggjendur minna á að ekki nægi að merkja við þátttöku á Facebook heldur þurfi að skrá sig sérstaklega.