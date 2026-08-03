Ferð á Súlur bæjarfjall Akureyrar í tilefni 90 ára afmælis FFA

03. ágúst, 2026 - 18:03 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ferð á Súlur bæjarfjall Akureyrar í tilefni 90 ára afmælis FFA

Lagt verður af stað klukkan 19:00 frá Súlubílastæðinu og verður Gunnar Már Gunnarsson fararstjóri.

Gangan er haldin í tilefni af 90 ára afmæli Ferðafélags Akureyrar, gengið verður eftir merktri og tiltölulega auðveldri leið, þar sem þátttakendur geta notið víðáttumikils útsýnis yfir Eyjafjörð.

Útsýnið gerir  gönguna þess virði

Þátttakendur eru hvattir til að klæðast göngubúnaði sem hentar veðri og færð en jafnframt að mæta í „svolitlum sparifatnaði“ eftir því sem aðstæður leyfa. Þegar á toppinn er komið verður slegið upp Pálínuboði þar sem lagður verður út dúkur fyrir veitingar og eru þátttakendur beðnir um að leggja eitthvað smávegis til sameiginlega kaffihlaðborðsins.

Að lokinni viðdvöl á Súlum verður gengið til baka. Heildarvelends er um 11–12 kílómetrar og samanlögð hækkun um 880 metrar.

Þátttaka í göngunni er öllum að kostnaðarlausu, en skráning fer fram á vefsíðu FFA. Skipuleggjendur minna á að ekki nægi að merkja við þátttöku á Facebook heldur þurfi að skrá sig sérstaklega.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Til baka

Nýjast

  • Ferð á Súlur bæjarfjall Akureyrar í tilefni 90 ára afmælis FFA

    • 03.08.2026
    Ferðafélag Akureyrar (FFA) hyggst efna til kvöldgöngu á Súlur fimmtudaginn 6. ágúst, að því gefnu að veður og aðstæður verði hagstæð. Skipuleggjendur leggja áherslu á að aðeins verði lagt af stað ef útlit er fyrir gott veður, góða færð og góða þátttöku.

  • Spariskógardagur

    • 03.08.2026
    Frábær Spariskógardagur Skógræktarfélagsins að baki, þúsundir heimsóttu Kjarnaskóg í gær.  Fólkið skemmti sér í skóginum, skógurinn skemmti fólkinu, skemmtikraftarnir, skógurinn og gestir skemmtu sér saman, uppskriftin að fjölskylduhátíðinni er fundin!

  • Fjallahlaupið Súlur Vertical - Þrjú brautarmet féllu

    • 02.08.2026
    Fjallahlaupið Súlur Vertical var haldið í 11. sinn í gær. Rúmlega 500 hlauparar spreyttu sig í fjórum mismunandi vegalengdum.

  • Rúmlega 12000 manns skemmtu sér konunglega

    • 02.08.2026
    Bærinn iðar af lífi og gleði eftir vel heppnaðan laugardag á Einni með Öllu. Þúsundir gesta og Akureyringa fylltu götur, torg og viðburðasvæði, nutu fjölbreyttrar dagskrár og sköpuð þá einstöku stemningu sem hefur einkennt fjölskylduhátíðina um árabil. Veðrið lék við Akureyri og varð bara betra eftir því sem leið á daginn.

  • Hlutfall þeirra sem völdu Vaðlaheiðargöng í júlí jókst úr 68% í 70%.

    • 02.08.2026
    Heildarumferð milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsveitar dróst saman um 3% í júlí miðað við sama mánuð í fyrra, en frá þessu segir á samfélagsmiðlum Vaðlaheiðargangna.

  • Spariskógardagur Skógræktarfélagsins á morgun sunnudag

    • 01.08.2026
    Birkibandið heldur sína árlega Spari-Sparitónleika á Birkivelli eftir hádegi á morgun sunnudag, börnin fá að syngja með, tryggið ykkur ókeypis miða í tíma.

  • Lögreglan sátt með nóttina

    • 01.08.2026
    Lögreglan er sátt með liðna nótt og er óhætt að taka undir og fagna þvi að fólk hafi í öllum aðalatriðum skemmt sér fallega.  

  • Af berjamó, og ráðagóðum Hríeyingum, og kindum með bláar snopppur

    • 31.07.2026
    Nú styttist í að Hríseyingar komist í berjamó og tíni krækiber, bláber og aðalbláber.  Það var ekki þannig á árum áður.

  • SVA klár í Eina með öllu

    • 31.07.2026
    Strætisvagnar Akureyrar verða mikið á ferð um helgina verslunarmannahelgina og bjóða upp á aukaferðir. 
Sjá meira