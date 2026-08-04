Skemmtiferðaskipageirinn leggur áherslu á aukið samstarf við íslensk sveitarfélög

04. ágúst, 2026 - 14:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri, Ingvar Örn Ingvarsson, Sverre Jakobsson, Hans Chen Braas, Nikos Mertzanidis, Njáll Trau…
Frá vinstri, Ingvar Örn Ingvarsson, Sverre Jakobsson, Hans Chen Braas, Nikos Mertzanidis, Njáll Trausti Friðbertsson, Pétur Ólafsson, Sigurður Jökull Ólafsson. Mynd Aðsend

Fulltrúar Cruise Lines International Association (CLIA), Cruise Iceland og aðildarskipafélaga hafa lokið vikulangri kynningarferð um Ísland þar sem markmiðið var að efla samtal við nýkjörna sveitarstjórnarfulltrúa, hafnaryfirvöld og fulltrúa ferðaþjónustunnar um framtíð skemmtiferða- og leiðangursskipasiglinga hér á landi.

Á ferð sinni heimsótti sendinefndin Vestmannaeyjar, Grundarfjörð, Hrísey, Akureyri, Ísafjörð og Reykjavík. Á hverjum stað fóru fram fundir þar sem rætt var um mikilvægi samstarfs við heimamenn, sjálfbæra stjórnun áfangastaða og hvernig megi tryggja að greinin skili áfram ávinningi til samfélaga um land allt.

Milljarða verðmæti fyrir íslenskt atvinnulíf

Samkvæmt upplýsingum frá Cruise Iceland námu efnahagsleg áhrif skemmtiferða- og leiðangursskipa á Íslandi meira en 40 milljörðum króna árið 2023. Áhrifanna gætir víða, ekki síst í strandbyggðum og smærri sveitarfélögum þar sem farþegar nýta sér þjónustu, afþreyingu, verslun og veitingarekstur.

Bent er á að skemmtiferðaskip lengi ferðamannatímabilið þar sem margir farþegar dvelja á Íslandi bæði fyrir og eftir siglingar. Þá gefi siglingaáætlanir, sem oft eru ákveðnar mörg ár fram í tímann, sveitarfélögum og höfnum mikilvægan fyrirsjáanleika til að skipuleggja innviði, þjónustu og móttöku gesta.

Samráð lykill að sjálfbærri þróun

Á fundunum var lögð áhersla á mikilvægi reglulegs samráðs milli sveitarfélaga, hafna og skemmtiferðaskipafélaga. Að mati fulltrúa greinarinnar er langtímaáætlanagerð forsenda þess að hægt sé að byggja upp sjálfbæra og samkeppnishæfa skemmtiferðaþjónustu sem nýtist bæði íbúum og gestum.

Hans Chen Braas, svæðisstjóri CLIA fyrir Norðurlönd og Eystrasaltslönd, segir að skemmtiferða- og leiðangursskip gegni mikilvægu hlutverki í að styðja við atvinnulíf um allt land.

Hann segir heimsóknir vikunnar hafa skapað dýrmætt tækifæri til að hitta nýkjörna sveitarstjórnarfulltrúa, skiptast á sjónarmiðum og byggja áfram upp samstarf sem tryggi að þróun greinarinnar verði bæði samfélögum og ferðamönnum til hagsbóta.

Kynntu umhverfistækni um borð

Kynningarferðinni lauk í Hafnarfirði þar sem embættismönnum og fulltrúum hafna var boðið um borð í leiðangursskipið Le Lapérouse frá PONANT EXPLORATIONS.

Þar fengu gestir að kynna sér þá umhverfistækni og verklag sem beitt er um borð, auk þess sem rætt var um hvernig nýsköpun og fjárfestingar í kolefnisminnkun geti stutt við markmið um ábyrgari ferðaþjónustu.

Maxime Benoit, skipstjóri Le Lapérouse, segir Ísland hafa skipað sérstakan sess í starfsemi PONANT EXPLORATIONS um árabil. Hann segir fyrirtækið leggja ríka áherslu á að deila reynslu sinni af leiðangurssiglingum og þeirri tækni sem notuð er til að draga úr umhverfisáhrifum, um leið og byggð séu upp traust og varanleg tengsl við þá áfangastaði sem skip félagsins heimsæki.

Varað við áhrifum aukinna gjalda

Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, segir rekstrarumhverfi skemmtiferðaskipa á Íslandi hafa orðið sífellt erfiðara á síðustu þremur árum vegna hraðrar hækkunar gjalda og skatta.

Að hans sögn eru það fyrst og fremst dreifðari byggðir landsins sem verði fyrir áhrifum ef skipakomum fækkar. Því hafi verið mikilvægt að hitta nýkjörna sveitarstjórnarfulltrúa í þeim höfnum sem njóta mestra vinsælda utan höfuðborgarsvæðisins.

Hann segir samstarf skemmtiferðaskipageirans og sveitarfélaga hafa skilað góðum árangri til þessa, en nú þurfi að finna sameiginlega leið til að tryggja stöðugt rekstrarumhverfi sem geri greininni kleift að halda áfram að skapa verðmæti fyrir íslenskt samfélag, styðja við atvinnulíf um land allt og jafnframt lágmarka umhverfisáhrif sín.

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