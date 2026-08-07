Belgar annast loftrýmisgæslu Atlandshafsbandalagsins

Eitt af þvi sem ætíð vekur umtal meðal bæjarbúa er þegar við ,,njótum" æfinga loftherja NATÓ vegna loftrýmisgæslu og er óhætt að segja að skoðanir séu skiptar um þessar æfingar.
Á vef Akureyrar er sagt frá þvi að nú sé röðin komin að flugsveit frá belgíska flughernum við að halda uppi loftrýmisgæslu við Ísland, og aðflugsæfingum að varaflugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum, á tímabilinu frá 7. til 18. ágúst.
,,Áætlað er að verkefninu ljúki um miðjan september. Það er unnið af Landhelgisgæslu Íslands í umboði utanríkisráðuneytisins og í samvinnu við Isavia, sbr. varnarmálalög og samkomulag um fyrirkomulag á stjórnun og sveigjanlegri notkun loftrýmis" segir í áður nefndri frétt á vef sveitarfélagsins.