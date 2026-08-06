Katrín hefur störf sem sveitarstjóri Þingeyjarsveitar

06. ágúst, 2026 - 13:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Katrín Sigurjónsdóttir svietarstjóri i Þingeyjarsveit
Katrín Sigurjónsdóttir svietarstjóri i Þingeyjarsveit

Í gær tók Katrín Sigurjónsdóttir til starfa sem sveitarstjóri í Þingeyjarsveit. Hún leysir Margréti Hólm Valsdóttur, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs, af hólmi en hún hefur gegnt starfinu sem staðgengill frá því Gerður Sigtryggsdóttir lét af störfum í lok kjörtímabilsins.

,,Ég er glöð yfir að vera komin til starfa hjá Þingeyjarsveit eftir gott sumarfrí og er afar þakklát sveitarstjórn fyrir það traust sem hún sýnir mér. Ég hlakka til komandi samstarfs og til að vinna að uppbyggingu og þróun samfélagsins með sveitarstjórn og öflugum hópi starfsfólks. Það verður heilmikið að læra í upphafi og mörg mál að setja sig inn í en þetta eru allt fjölbreytt og spennandi verkefni til að takast á við. Ég stefni að því að heimsækja stofnanir okkar næstu vikur og sjá hvað starfsfólkið er að fást við dags daglega. Svo verður gaman að taka þátt í félagslífi í sveitunum sem mér sýnist að sé í miklum blóma" sagði Katrín í viðtali við heimasíðu Þingeyjarsveitar.

Katrín er með skrifstofu í Þingey, stjórnsýsluhúsinu á Laugum. Hún hefur netfangið katrins@thingeyjarsveit.is en einnig er hægt að senda tölvupóst til hennar á netfangið thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is

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