N1 stelpumótið festir sig í sessi

07. ágúst, 2026 - 12:11 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
N1 mótið hefst í dag og stendur yfir helgina. Mynd/Ka.is
N1 mótið hefst í dag og stendur yfir helgina. Mynd/Ka.is

N1 stelpumótið verður haldið á Akureyri dagana 7.–9. ágúst. Mótið er nú haldið í annað sinn og markar áframhaldandi uppbyggingu á öflugum vettvangi fyrir ungar knattspyrnustúlkur víðs vegar að af landinu.

Í ár taka 108 lið þátt í mótinu með um 700 keppendum. Líkt og á N1 mótinu fyrir strákana snýst mótið ekki aðeins um leikina sjálfa heldur einnig um samveruna, ferðalagið norður, ný vináttubönd og þá upplifun sem fylgir því að taka þátt í stóru knattspyrnumóti.

Mótið byggir á sömu hugmyndafræði

N1 hefur um áratugaskeið verið öflugur bakhjarl íþrótta- og æskulýðsstarfs á Íslandi. Með N1 stelpumótinu vill fyrirtækið leggja sitt af mörkum til að skapa stúlkum sambærilegan vettvang og drengir hafa notið í áratugi.

„Við erum afar ánægð með að sjá N1 stelpumótið vaxa og þróast. Okkar markmið er að styðja við öflugt íþróttastarf um allt land og skapa börnum tækifæri til að njóta íþróttanna, eignast vini og safna góðum minningum. Við hlökkum til að taka á móti öllum liðunum á Akureyri núna um helgina,” segir Magnús Hafliðason, forstjóri N1.

Mótið stærra en leikurinn

Íþróttamót af þessari stærð verða ekki til af sjálfu sér. Að baki standa KA, fjöldi sjálfboðaliða, foreldra, þjálfara og starfsfólks sem leggja mikla vinnu í að skapa þátttakendum góða upplifun.

Líkt og á N1 mótinu í júlí mun Akureyri taka á móti þúsundum gesta vegna mótsins, en gert er ráð fyrir nálægt 3000 gestum í heildina á svæðinu. Fjölskyldur keppenda koma víðs vegar að af landinu og nýta gjarnan tækifærið til að dvelja á Akureyri og kynnast bænum og Norðurlandi.

N1 stelpumótið er því einnig hluti af þeirri uppbyggingu sem hefur lengi einkennt öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf á Íslandi.

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