Fjölnýtingarhús við Þeistareyki risið af grunni

Unnið hefur verið að byggingu fjölnýtingarhússins við Þeistareyki í júní og það er farið að taka á sig endanlega mynd. Húsið verður fyrst um sinn hvítt en síðar klætt með grænni klæðningu, sambærilegri þeirri sem prýðir aðrar byggingar á svæðinu.
Vinna við frágang innanhúss er hafin. Í fjölnýtingarhúsinu verða nokkur sérhönnuð rými sem falla vel að starfsemi á sviði fjölnýtingar jarðhita. Þar ber helst að nefna framleiðslurými og rannsóknarstofu sem rúmar tækjabúnað til einangrunar steinefna úr skiljuvökva framleiðslunnar. Einnig er rúmgóð skrifstofa fyrir leigjendur og glæsileg gestastofa. Gestum mun gefast kostur á að horfa beint yfir framleiðslurýmið og kynna sér starfsemi hússins í haust.
Samið hefur verið við fyrirtækið GeoSilica um leigu á húsinu.
Frá þessu segir á vef Landsvirkjunar