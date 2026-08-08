Tveir nýir sviðsstjórar í stoðþjónustu og stjórnsýslu háskólans

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir verður sviðsstjóri Rannsókna- og doktorsnámssviðs. Sviðið fer með verkefni tengd rannsóknum, doktorsnámi og nýsköpun við háskólann.
„Ég er þakklát fyrir það traust sem mér er sýnt með þessu tækifæri til að leiða áfram uppbyggingu rannsókna og doktorsnáms við Háskólann á Akureyri og taka þátt í næstu skrefum þeirrar vegferðar. Öflugt rannsóknastarf, nýsköpun og metnaðarfullt doktorsnám eru lykilþættir í áframhaldandi þróun háskólans og áhrifum hans á samfélagið. Markmið mitt er að styðja við öflugt rannsóknarumhverfi og skapa góð skilyrði fyrir doktorsnema og fræðafólk til að ná árangri, með þá framtíðarsýn að HA verði hér eftir, sem hingað til, eftirsóknarverður vettvangur fyrir framúrskarandi rannsóknir, nýsköpun og alþjóðlegt fræðasamstarf.“
Guðrún Rósa hefur verið forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms frá árinu 2021. Þar áður var hún um árabil forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri (RHA). Auk þess starfaði hún sem framkvæmdastjóri skrifstofu Northern Research Forum og sem sérfræðingur við RHA. Hún hefur því víðtæka reynslu af stjórnun.
Guðrún Rósa lauk doktorsprófi í bókasafns- og upplýsingafræði frá Háskólanum í Gautaborg árið 2005 og fjallaði rannsókn hennar um upplýsingahegðun fjarnema í meistaranámi. Hún er jafnframt með meistaragráðu í sömu grein frá Háskólanum í Borås ásamt kennsluréttindum og BA-gráðu frá Háskóla Íslands.
Vaka tekur við nýju sviði Mannauðs- og samskipta
Vaka Óttarsdóttir verður sviðsstjóri Mannauðs- og samskiptasviðs. Undir sviðið falla gæða-, mannauðs-, samskipta- og markaðsmál, auk tiltekinna stjórnsýsluverkefna sem tengjast embætti rektors.
„Ég er afar þakklát fyrir það tækifæri að fá að stýra Mannauðs- og samskiptasviði. Sviðið gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að styðja við starfsfólk og stúdenta, efla innri og ytri samskipti, tryggja gæði og stuðla að sterkri skipulagsheild. Ég hlakka til að vinna með starfsfólki, stúdentum og samstarfsaðilum að áframhaldandi þróun og eflingu háskólans á tímum örra breytinga og aukinna tækifæra.“
Vaka hefur starfað sem gæða- og mannauðsstjóri Háskólans á Akureyri frá árinu 2019. Hún hefur víðtæka reynslu af mannauðsmálum, stjórnun, gæðamálum og breytingastjórnun. Áður starfaði hún meðal annars sem mannauðsstjóri, vöruþróunarstjóri og framkvæmdastjóri hjá Mentor.
Vaka lauk MS-gráðu í mannauðsstjórnun frá Háskóla Íslands árið 2018. Hún er einnig með B.Ed.-gráðu í kennarafræði frá Kennaraháskóla Íslands og BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði frá Háskóla Íslands.
Fjögur ný stoðsvið
Stofnun Mannauðs- og samskiptasviðs og Rannsókna- og doktorsnámssviðs er hluti af endurskipulagningu stoðþjónustu og stjórnsýslu Háskólans á Akureyri. Samkvæmt nýju skipuriti skiptist starfsemin í fjögur stoðsvið.
Hin tvö eru Náms- og kennsluþjónustusvið, undir stjórn Sigríðar Huldar Jónsdóttur, og Fjármála- og rekstrarsvið, undir stjórn Jóns Steindórs Árnasonar.
Nýja skipuritið tók gildi 1. ágúst síðastliðinn og má sjá hér.