JMJ fagnar 70 ára afmæli – sama fjölskyldan rekið verslunina frá upphafi

10. ágúst, 2026 - 13:21 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Það stendur mikð til í JMJ og starfsfólkið er tilbúið. Mynd aðsend
Það stendur mikð til í JMJ og starfsfólkið er tilbúið. Mynd aðsend

JMJ fagnar í ár merkum áfanga en 70 ár eru liðin frá því að verslunin var opnuð í fyrsta sinn. Afmælinu verður fagnað með sérstökum afmælisdegi á morgun þriðjudaginn 11. ágúst.

Það sem gerir sögu JMJ sérstaklega áhugaverða er að sama fjölskyldan hefur rekið verslunina allt frá upphafi, eða í heil 70 ár. Þannig hefur JMJ verið hluti af verslunarsögu Akureyrar í sjö áratugi og kynslóðir viðskiptavina hafa átt viðskipti við fjölskylduna.

JMJ í jólaskrúða 

Afmælishátíð með kökum, kaffi, tónlist  og miklum afslætti

Í tilefni af  afmælinu verður, á morgun þriðjudag  boðið upp á kökur og kaffi, og  tónlistarmaðurinn Rúnar Eff  lítur við milli kl 16 og 17 allan daginn þriðjudaginn 11. ágúst. Þá verða einnig verulegir afslættir á vönduðum fatnaði frá JMJ og Joe's. Viðskiptavinir geta gert góð kaup en 70% og 90% afsláttur verður á völdum vörum í tilefni tímamótanna.

Morgundagurinn verður því kjörið tækifæri fyrir gamla og nýja viðskiptavini til að líta við, þiggja veitingar og gera góð kaup um leið og 70 ára sögu verslunarinnar er fagnað.

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