Börn á Húsavík gerðu sinn eigin sólmyrkva

10. ágúst, 2026 - 18:15 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Hitað var upp fyrir sólmyrkvann á Húsavík í dag. Myndir/epe
Hitað var upp fyrir sólmyrkvann á Húsavík í dag. Myndir/epe
Síðdegis í dag, kl 16:47 eða nákvæmlega 48 klukkustundum fyrir sólmyrkva stóðu Hagsmunasamtök barna á Húsavík fyrir áhugaverðum viðburði á Húsavík.
 
Samkoman hófst fyrir utan Fum og Fok, Garðarsbraut 15 þar sem samtökin afhentu öllum börnum sem mætt höfðu sólmyrkvagleraugu í boði Starfsmannafélags Húsavíkur. 
Því næst hélt hópurinn í einni halarófu að lóð Borgarhólsskóla, við hoppubelginn þar sem börnin útbjuggu mannlegt líkan af sólmyrkva. Tilgangurinn með gjörningnum var að fræða og skemmta en Hagsmunasamtök barna á Húsavík deildu jafnframt út leikmunum og stóðu fyrir fræðslunni. Afraksturinn var svo tekinn upp með dróna.
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