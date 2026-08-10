Börn á Húsavík gerðu sinn eigin sólmyrkva

Hitað var upp fyrir sólmyrkvann á Húsavík í dag. Myndir/epe
Síðdegis í dag, kl 16:47 eða nákvæmlega 48 klukkustundum fyrir sólmyrkva stóðu Hagsmunasamtök barna á Húsavík fyrir áhugaverðum viðburði á Húsavík.
Samkoman hófst fyrir utan Fum og Fok, Garðarsbraut 15 þar sem samtökin afhentu öllum börnum sem mætt höfðu sólmyrkvagleraugu í boði Starfsmannafélags Húsavíkur.
Því næst hélt hópurinn í einni halarófu að lóð Borgarhólsskóla, við hoppubelginn þar sem börnin útbjuggu mannlegt líkan af sólmyrkva. Tilgangurinn með gjörningnum var að fræða og skemmta en Hagsmunasamtök barna á Húsavík deildu jafnframt út leikmunum og stóðu fyrir fræðslunni. Afraksturinn var svo tekinn upp með dróna.