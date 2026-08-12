Góð verkefnastaða hjá Slippnum í sumar og fram eftir hausti

„Verkefnastaða í sumar hefur verið góð og mikið að gera. Það hefur verið þéttbókað hjá okkur og talsverð umsvif en það er vaninn yfir sumarið,“ segir Magnús Blöndal sviðsstjóri DNG vinnslubúnaðar hjá Slippnum á Akureyri. Útlitið fyrir komandi haust er einnig gott.
„Það lítur vel út með haustið hjá okkur, en þar vegur þungt að við fáum til okkar kanadískan rækjufrystitogara, Northern Osprey III en við munum sjá um að setja í hann nýtt millidekk.“
Togarinn er í eigu útgerðarfyrirtækisins MV Osprey Ltd. Samningur um verkefnið, sem felst í hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu um borð í togaranum var gerður nýverið. „Þetta er mjög spennandi verkefni fyrir Slippinn DNG. Samstarfið við útgerðina hefur verið til fyrirmyndar við hönnun á fyrirkomulagi og við hlökkum til að fá skipið norður í haust,“ segir Magnús.
Magnús Blöndal sviðsstjóri DNG vinnslubúnaðar hjá Slippnum
Einn sá stærsti sem komið hefur til Akureyrar í þjónustu
Kanadíski togarinn er væntanlegur til Akureyrar í lok september og hefst uppsetning þá strax. Togarinn er að sögn Magnúsar einn sá stærsti sem fengið hefur þjónustu á Akureyri. „Þetta er talsvert umfangsmikið verkefni fyrir allar deildir Slippsins“.
Magnús segir að útgerðir á Íslandi hafi dregið úr nýfjárfestingum undanfarin misseri og haldi að sér höndum varðandi þær. Það hafi gerst um leið og tilkynnt var um að veiðigjöld yrðu hækkuð og jafnvel þó svo að áhrifa af hærri gjöldum sé ekki farið að gæta að fullu enn sé það sama uppi á teningnum. „Það voru nokkur stór verkefnin blásin af um leið og ljóst var að gjöldin yrðu hækkuð Þetta er því miður staðan en sem betur fer þá höfum við verið að sækja verkefni erlendis með góðum árangri“ segir hann.
Fjölbreytt verkefni
Næg verkefni eru í gangi hjá Slippnum um þessar mundir og fleiri verkefni eru í pípunum. Auk fyrirhugaðs verkefnis við kanadíska togarann í haust er unnið að fjölbreyttum verkefnum, bæði á sviði skipaþjónustu og við framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir ólíkar hráefnisvinnslur.
Magnús segir að frá desember og út febrúar sé jafnan minna umleikis en aðra mánuði ársins. „Það er alltaf minnst að gera yfir dimmustu og köldustu mánuði ársins. En það hafa verið næg verkefni og framundan í haust erum við líka með nóg að gera fyrir okkar starfsmenn þannig að við erum bara bjartsýn,“ segir hann.
Slippurinn DNG sinnir fjölbreyttum verkefnum. Fyrirtækið veitir skipum þjónustu þegar kemur að viðhaldi og viðgerðum, DNG sér um hönnun og framleiðslu á fiskvinnslubúnaði og þróar og framleiðir rafmagnsfæravindur fyrir atvinnuveiðar. Þá er talsvert að gera hjá fyrirtækinu í tengslum annan iðnað.
Hjá Slippnum starfa um 150 til 160 manns um þessar mundir, en þegar mest er að gera fær fyrirtækið starfsfólk í gegnum erlendar starfsmannaleigur.