Tónlistarhátíðin Kveldúlfur fer fram á Hjalteyri n.k laugardag

Tónlistarhátíðin Kveldúlfur fer fram á Hjalteyri laugardaginn 15. ágúst 2026, þar sem fjölbreyttur hópur íslensks tónlistarfólks kemur fram í einstöku umhverfi við Eyjafjörð.
Fram koma: Hjálmar, Benni Hemm Hemm, Bent, Inspector Spacetime, Saint Pete, Lúpína, RAKEL, Salóme Katrín, Kusk & Óviti, Pitenz og Amor Vincit Omnia.
Hjálmar troða upp á Kveldúfli
Hátíðarsvæðið verður í portinu á milli Verksmiðjunnar á Hjalteyri og Kraftlyftingafélags Akureyrar (KFA), þar sem hrár iðnaðarsjarminn mætir Eyjafirðinum fagra. Hjalteyri hefur fest sig í sessi sem öflugur vettvangur lista og menningar og býður upp á kjöraðstæður fyrir tónlistarhátíð.
Benni Hemm
Á svæðinu verða matarvagnar, opnar vinnustofur listafólks, opinn pottur og svo verður hægt að fá sér tattú.
Lúpína
Hátíðin dregur nafn sitt af Kveldúlfi, fyrirtæki sem rak verksmiðjuna árum áður. Síldarverksmiðjan var um sinn sú elsta í heiminum, stofnuð árið 1937. Miðaverð er 12.990 kr og fer miðasala fram á www.kveldulfurfestival.is.
Hátíðin er haldin af Leyni og er styrkt af Hörgársveit.