Alfa ný framkvæmdastýra Aflsins

Alfa Jóhannsdóttir hefur verið ráðin ný framkvæmdastýra Aflsins.
Alfa er afbrotafræðingur að mennt með meistaragráðu í félagsvísindum og er jafnframt menntuð sáttamiðlari. Hún hefur um árabil starfað að forvörnum gegn ofbeldi, réttindum barna og ungmenna og eflingu þekkingar og viðbragða við ofbeldi.
Hún býr yfir víðtækri reynslu af verkefnastjórnun, stefnumótun, ráðgjöf og þverfaglegu samstarfi. Auk þess hefur hún haldið fjölda fyrirlestra og vinnustofa um ofbeldi, forvarnir og fagleg vinnubrögð.
Alfa Jóhannsdóttir ný framkvæmdastýra Aflsins
„Þekking og reynsla Ölfu fellur vel að hlutverki og framtíðarsýn Aflsins og hlökkum við til að njóta krafta hennar við áframhaldandi uppbyggingu og þróun samtakanna,“ segir í tilkynnngu.
Alfa er afbrotafræðingur að mennt með meistaragráðu í félagsvísindum og er jafnframt menntuð sáttamiðlari. Hún hefur um árabil starfað að forvörnum gegn ofbeldi, réttindum barna og ungmenna og eflingu þekkingar og viðbragða við ofbeldi.
Hún býr yfir víðtækri reynslu af verkefnastjórnun, stefnumótun, ráðgjöf og þverfaglegu samstarfi. Auk þess hefur hún haldið fjölda fyrirlestra og vinnustofa um ofbeldi, forvarnir og fagleg vinnubrögð.
„Þekking og reynsla Ölfu fellur vel að hlutverki og framtíðarsýn Aflsins og hlökkum við til að njóta krafta hennar við áframhaldandi uppbyggingu og þróun samtakanna,“ segir í tilkynnngu.