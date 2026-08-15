Stærsta bleikja sem sögur fara af í Eyjafjarðará

15. ágúst, 2026 - 16:44 Margrét Þóra Þórsdóttir
Bleikjunni stóru var sleppt eins og reglur kveða á um. Myndir Aron Sigurþórsson
Bleikjunni stóru var sleppt eins og reglur kveða á um. Myndir Aron Sigurþórsson

Aron Sigurþórsson landaði stærstu bleikju sem sögur fara af í Eyjafjarðará, hún var 76 sentímetra löng, 43 sentímetrar í ummál og 11,5 pund. Fiskurinn tók á svæði 5,neðri Torfufellsármótum á fluguna Krókinn númer 10 eftir Gylfa Kristjánss. Veiðidagarnir sem voru tæplega tveir voru gjöfulir, en Aron veiddi samtals 57 bleikjur á þeim tíma.

Aron er mikill áhugamaður um veiðiskap. Hann býr í Kjósinni en hefur nokkur undanfarin ár komið í eina ferð á sumri norður yfir heiðar til að veiða, oftast í Eyjafjarðará en einnig Fnjóská og Öxnadalsá. „Svæði 5 í Eyjafjarðará er einstakt, svo mikil kyrrð og friður yfir öllu, maður er þarna bara aleinn í fallegri náttúru,“ segir hann.

„Í fyrstu veiðiferð minni fyrir norðan, sumarið 2022 veiddi ég 72 sentímetra langa bleikju og átti satt best að segja ekki von á að toppa það. Sú hefur þó orðið raunin, ég hef náð á land nokkrum fiskum yfir 70 sentímetrum,“ segir Aron. Veiðifélag Eyjafjarðarár fullyrðir að um sé að ræða stærstu bleikju sem veiðst hefur í Eyjafjarðará svo vitað sé.

Áttaði sig ekki á stærðinni strax

Hann segist alls ekki hafa gert sé grein fyrir hversu stór fiskurinn var fyrr en hann komst nær honum. „Það var kraftur í honum og talsverð vinna að ná honum í land, en þegar hann kom nær sá ég hvers kyns var og að þetta væri ekki venjulegur fiskur,“ segir Aron en það kom á daginn þegar hann var vigtaður og mældur. „Ég er mjög sáttur við að hafa fengið að landa þessum fisk, þetta var virkilega skemmtileg upplifun.“

Ansi vel tenntur

Aron er mikill áhugamaður um veiðiskap. Hann býr í Kjósinni en hefur nokkur undanfarin ár komið í eina ferð á sumri norður yfir heiðar til að veiða, oftast í Eyjafjarðará en einnig Fnjóská og Öxnadalsá. „Svæði 5 í Eyjafjarðará er einstakt, svo mikil kyrrð og friður yfir öllu, maður er þarna bara aleinn í fallegri náttúru,“ segir hann.

„Í fyrstu veiðiferð minni fyrir norðan, sumarið 2022 veiddi ég 72 sentímetra langa bleikju og átti satt best að segja ekki von á að toppa það. Sú hefur þó orðið raunin, ég hef náð á land nokkrum fiskum yfir 70 sentímetrum,“ segir Aron. Veiðifélag Eyjafjarðarár fullyrði að um sé að ræða stærstu bleikju sem veiðst hefur í Eyjafjarðará svo vitað sé.

Áttaði sig ekki á stærðinni strax

Hann segist alls ekki hafa gert sé grein fyrir hversu stór fiskurinn var fyrr en hann komst nær honum. „Það var kraftur í honum og talsverð vinna að ná honum í land, en þegar hann kom nær sá ég hvers kyns var og að þetta væri ekki venjulegur fiskur,“ segir Aron en það kom á daginn þegar hann var vigtaður og mældur. „Ég er mjög sáttur við að hafa fengið að landa þessum fisk, þetta var virkilega skemmtileg upplifun.“

76 cm. takk fyrir takk!

Bleikjunni stóru var sleppt eins og reglur kveða á um. „Ég sleppi alltaf, hef það ekki í mér að drepa þessa flottu fiska.“

 

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