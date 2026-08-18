Stebbi JAK með útgáfutónleika á Húsavík og Akureyri

18. ágúst, 2026 - 17:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Stebbi Jak verður með útgáfutónleika n.k. fimmtudagskvöld í Samkomuhúsinu Húsavík og á Græna hattinu…
Stebbi Jak verður með útgáfutónleika n.k. fimmtudagskvöld í Samkomuhúsinu Húsavík og á Græna hattinum n.k föstudagskvöld

Stebbi JAK gefur nú út sína aðra sólóplötu og blæs til glæsilegra útgáfutónleika í Samkomuhúsinu á Húsavík n.k. fimmtudagskvöld 20. ágúst og á Græna hattinum föstudagskvöldið 21 ágúst. Tónleikarnir hefjast í báðum tilfellum klukkan 21:00.

Platan ,,Líttu í kringum þig” inniheldur 10 lög þar sem Stebbi sýnir á sér áður óþekktar og mýkri hliðar í laga og textasmíðum.

Stebbi JAK hefur verið áberandi í tónlistarlífinu undanfarin ár. Hann hefur komið fram í hinum ýmsu heiðurssýningum, Í skúrnum hjá Stebba JAK, söngvakeppni sjónvarpsins og með hljómsveitinni DIMMA og svo má lengi telja.

Stebbi JAK í garðinum heima

Önnur sólóplata Stebba

,,Líttu í kringum þig” er önnur sólóplata Stebba, en áður gaf hann út plötuna ,,JAK” árið 2018. Á tónleikunum verður nýja platan flutt í heild sinni fyrir hlé, en á seinni hluta tónleikana verða flutt lög frá fjölbreyttum ferli Stebba og ekki er hægt að útiloka að nokkrar góðar sögur fljóti með.

,,Bandið” hans Stebba JAK er vel mannað en það skipa

Gunnar Illugi Sigurðsson – sem lemur trommur
Birkir Rafn Gíslason - Gítar
Hálfdán Árnason - Bassi
Birgir Þórisson – Hljómborð.

Miðar á www.stubb.is og við innganginn á Húsavík, en  á Akureyri  fást miðar á www.graenihatturinn.is og www.midix.is 

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