Sýning Myndlistarfélagsins í Hofi

Nú stendur yfir glæsileg sýning í Hofi þar sem sextíu og einn félagi í Myndlistarfélaginu á Akureyri sýnir verk sín. Sýningin gefur innsýn í persónulegan og margslunginn myndheim þar sem tekist er á við flókinn veruleika með fjölbreyttum tjáningarformum myndlistarinnar.
Myndlistarfélagið var stofnað árið 2008 og telur yfir 100 félagsmenn. Félagið rekur sýningarsalinn Mjólkurbúðina í Listagilinu og er þetta í fjórða sinn sem félagsmenn halda stóra sýningu í Hofi, en hún endurspeglar þá miklu grósku sem einkennir myndlistarlíf á svæðinu.