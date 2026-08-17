Sýning Myndlistarfélagsins í Hofi

17. ágúst, 2026 - 13:54 Margrét Þóra Þórsdóttir
Nú stendur yfir glæsileg sýning í Hofi þar sem sextíu og einn félagi í Myndlistarfélaginu á Akureyri…
Nú stendur yfir glæsileg sýning í Hofi þar sem sextíu og einn félagi í Myndlistarfélaginu á Akureyri sýnir verk sín

Nú stendur yfir glæsileg sýning í Hofi þar sem sextíu og einn félagi í Myndlistarfélaginu á Akureyri sýnir verk sín. Sýningin gefur innsýn í persónulegan og margslunginn myndheim þar sem tekist er á við flókinn veruleika með fjölbreyttum tjáningarformum myndlistarinnar.

Myndlistarfélagið var stofnað árið 2008 og telur yfir 100 félagsmenn. Félagið rekur sýningarsalinn Mjólkurbúðina í Listagilinu og er þetta í fjórða sinn sem félagsmenn halda stóra sýningu í Hofi, en hún endurspeglar þá miklu grósku sem einkennir myndlistarlíf á svæðinu.

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