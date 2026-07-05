Menningarhátíðin Mannfólkið breytist í slím verður haldin dagana 16.–18. júlí í iðnaðarhúsnæði við Dalsbraut á Akureyri. Listasamsteypan MBS stendur að hátíðinni, sem hefur verið haldin frá 2018.
Markmið hátíðarinnar er að efla grasrótarmenningu á Akureyri með áherslu á fjölbreytni, jafnrétti og listafólk utan meginstraums, með sérstakri áherslu á norðlenska listamenn.
„Sérstaða Mannfólkið breytist í slím felst einnig í að snúa við hefðbundinni nálgun sem einkennt hefur tónlistarhátíðir á landsbyggðinni. Þá er listafólk og þátttakendur flutt frá Reykjavík og á smærri staði. MBS byggir dagskrána hins vegar að mestu á fjölbreyttum hópi listafólks frá Norðurlandi sem kemur fram á heimavelli,“ segir í tilkynningu.
Hátíðin fer fram í óhefðbundnum iðnaðarrýmum sem breytt er í tónleikastaði fyrir hvert ár. Dagskráin er blanda af tónlist, gjörningalist og myndlist. Í ár verður boðið upp á 18 atriði sem spanna breitt svið, allt frá indírokki til raftónlistar og tekknós.
Mannfólkið breytist í slím 2026 er á facebook og þar má finna lista yfir þá sem koma fram.