Menningarhátíðin Mannfólkið breytist í slím

05. júlí, 2026 - 12:32 Margrét Þóra Þórsdóttir
Markmið hátíðarinnar er að efla grasrótarmenningu á Akureyri
Markmið hátíðarinnar er að efla grasrótarmenningu á Akureyri

Menningarhátíðin Mannfólkið breytist í slím verður haldin dagana 16.–18. júlí í iðnaðarhúsnæði við Dalsbraut á Akureyri. Listasamsteypan MBS stendur að hátíðinni, sem hefur verið haldin frá 2018.

Markmið hátíðarinnar er að efla grasrótarmenningu á Akureyri með áherslu á fjölbreytni, jafnrétti og listafólk utan meginstraums, með sérstakri áherslu á norðlenska listamenn.

„Sérstaða Mannfólkið breytist í slím felst einnig í að snúa við hefðbundinni nálgun sem einkennt hefur tónlistarhátíðir á landsbyggðinni. Þá er listafólk og þátttakendur flutt frá Reykjavík og á smærri staði. MBS byggir dagskrána hins vegar að mestu á fjölbreyttum hópi listafólks frá Norðurlandi sem kemur fram á heimavelli,“ segir í tilkynningu.

Hátíðin fer fram í óhefðbundnum iðnaðarrýmum sem breytt er í tónleikastaði fyrir hvert ár. Dagskráin er blanda af tónlist, gjörningalist og myndlist. Í ár verður boðið upp á 18 atriði sem spanna breitt svið, allt frá indírokki til raftónlistar og tekknós.

Mannfólkið breytist í slím 2026 er á facebook og þar má finna lista yfir þá sem koma fram.

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