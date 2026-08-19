Ný framtíðarsýn fyrir Hofsbót

Akureyrarbær hefur kynnt nýja tillögu að breytingu á deiliskipulagi við Hofsbót 1-3. Tillagan er liður í áframhaldandi þróun miðbæjarins og markar mikilvægt skref í þeirri framtíðarsýn að efla mannlíf, þjónustu og aðdráttarafl miðbæjarins. Frá þessu segir á vef Akureyrarbæjar.
Miðbær Akureyrar hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum og notið vaxandi vinsælda meðal bæði bæjarbúa og gesta. Með nýju tillögunni skapast tækifæri til að styrkja þá þróun og leggja grunn að fjölbreyttara og líflegra umhverfi þar sem verslun, þjónusta, atvinnulíf og búseta fara saman.
Gert er ráð fyrir að lóðirnar Hofsbót 1 og 3 verði sameinaðar í eina lóð. Innkeyrsla í bílakjallara færist úr Strandgötu að horni Skipagötu og Hofsbótar. Einnig verður syðsti byggingarreitur lóðarinnar færður lítillega til austurs til að skapa meira og opnara rými á horninu og bæta umhverfi gangandi vegfarenda.
Byggingarmagn á lóðinni eykst um 1.478 m² ofanjarðar og 1.314 m² neðanjarðar í bílakjallara. Jafnframt eru lagðar til minniháttar breytingar á sérákvæðum deiliskipulagsins.
Markmiðið er að stuðla að áframhaldandi jákvæðri þróun svæðisins, styrkja miðbæinn sem lifandi samkomustað og skapa enn betri aðstæður fyrir fjölbreytt mannlíf allt árið um kring.
Tillöguna má nálgast á Skipulagsgátt.is, í Ráðhúsi Akureyrar og á vef Akureyrarbæjar frá 19. ágúst til 1. október 2026. Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 1. október 2026.
Nánari upplýsingar má finna í auglýsingu deiliskipulagsbreytingarinnar.
Horft til austurs