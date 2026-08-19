Festi bætist við hóp öflugra bakhjarla Driftar EA

Festi hefur gerst bakhjarl Driftar EA og bæst í hóp öflugra fyrirtækja sem styðja við uppbyggingu nýsköpunar og frumkvöðlastarfs á Norðurlandi. Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi og Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Driftar EA, undirrituðu samstarfssamning þess efnis á dögunum.
Sameiginleg sýn á sjálfbæran vöxt
Festi er eignarhaldsfélag fyrirtækja sem gegna lykilhlutverki á sínu sviði hringinn í kringum landið. Í stefnumótun Festi er lögð rík áhersla á nýsköpun, sjálfbæran vöxt og samfélagslega ábyrgð. Samstarfið við Drift EA endurspeglar þá sýn og styður við öflugt umhverfi fyrir nýjar hugmyndir og framtíðar verðmætasköpun á Norðurlandi.
„Félögin innan Festi veita mikilvæga þjónustu um allt land og eru hluti af þeim innviðum sem landsmenn reiða sig á á hverjum degi. Við þekkjum því vel hversu miklu öflugt atvinnulíf og nýsköpun skipta fyrir samfélög um land allt. Drift EA hefur á skömmum tíma byggt upp öflugt samfélag frumkvöðla og sprotafyrirtækja á Norðurlandi og við erum stolt af því að styðja við það starf. Við hlökkum til að fylgjast með hugmyndum og fyrirtækjum vaxa og dafna með stuðningi þessa öfluga samfélags,“ segir Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi.
Að sögn Sesselju Barðdal framkvæmdastýru Driftar er samstarfið er mikilvægt skref í áframhaldandi uppbyggingu Driftar EA og styrkir enn frekar það samfélag sem hefur orðið til í kringum frumkvöðla, sprotafyrirtæki og nýsköpun á Norðurlandi.
„Það er okkur mikið ánægjuefni að fá Festi í lið með Drift EA. Samstarfið sýnir að öflug fyrirtæki sjá mikilvægi þess að styðja við frumkvöðlastarf og ný fyrirtæki frá fyrstu skrefum. Við trúum því að nýsköpun og frumkvæði einstaklinga séu lykillinn að öflugu atvinnulífi og sterkari byggðum og hlökkum til að byggja áfram upp þetta umhverfi með öflugum samstarfsaðilum,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Drift EA.
Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift í morgun