Leikskólinn Hagasteinn Framkvæmdum flýtt

Samþykkt hefur verið að flýta framkvæmdum við seinni áfanga leikskólans Hagasteins og er það gert vegna óska verktakans, Húsheildar Hyrnu. Fyrirtækið hefur lagt fram breytta framkvæmdaáætlun sem gerir ráð fyrir að seinni áfangi verði tilbúinn í janúar 2027 og fullnaðarfrágangur lóðar þá um vorið.
Stefnt er að afhendingu fyrri áfanga um miðjan ágúst 2026. Þar verða fjórar deildir, eldhús, salur, hluti af starfsmannaaðstöðu og frágengin leikskólalóð að hluta ásamt bílastæðum austan við skóla.
Bæjarráð hefur samþykkt tilfærslu á fjármagni frá árinu 2027 til ársins 2026 að upphæð 300 milljónir króna. Með þessu fyrirkomulagi komast komast börn fyrr að í nýtt húsnæði og ónæði vegna framkvæmdanna verður til skemmri tíma fyrir skólastarfið.