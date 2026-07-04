Hörgársveit Nýjar reglur um heimgreiðslur

Sveitarstjórn Hörgársveitar hefur samþykkt nýjar reglur um heimgreiðslur til forráðamanna barna.
Samkvæmt nýju reglunum eiga forráðamenn barna á aldrinum 12–18 mánaða sem ekki eru í leikskóla rétt á heimgreiðslum óháð því hvort barn hafi fengið boð um leikskólapláss.
Jafnframt er kveðið á um að forráðamenn barna eldri en 18 mánaða geti átt rétt á heimgreiðslum ef ekki er laust leikskólapláss í sveitarfélaginu og barn er á biðlista eftir leikskólagöngu.
Heimgreiðslur nema 220.000 krónum á mánuði fyrir hvert barn og eru greiddar ellefu mánuði á ári.