Akureyri Hækkun launa kjörinna fulltrúa fellur niður

Bæjarráð hefur samþykkir að fyrirhuguð hækkun launa kjörinna fulltrúa og bæjarstjóra, sem taka átti gildi 1. júlí 2026 samkvæmt þróun launavísitölu, falli niður.
Með því vill bæjarráð leggja sitt af mörkum til aukins stöðugleika á vinnumarkaði og leggja sín lóð á vogarskálarnar til að forsendur gildandi kjarasamninga haldi. „Miklir sameiginlegir hagsmunir eru fólgnir í því að svo verði og mikilvægt að sveitarfélög sýni í verki vilja til að taka þátt í þeirri vegferð að ná niður verðbólgu og vöxtum,“ segir í bókun bæjarráðs.
Mjólkur- og ávaxtaáskrift
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir V-lista og Sindri Kristjánsson S-lista bókuðu á fundinum að grípa hefði mátt til frekari aðgerða í þágu þess að leggja lóð á vogarskálarnar þegar kemur að því að forsendur gildandi kjarasamninga haldi.
Nefndu þau að mjólkur- og ávaxtaáskrift í skólum hefði mátt verið gjaldfrjáls sem lið í gjaldfrjálsum skólamáltíðumlíkt og mörg önnur sveitarfélög gerðu, eins hefði mátt skoða að lækka aðrar gjaldskrár núna strax.