Veganestið – Gunnþóra Elín Erlingsdóttir

Veganestið er greinaflokkur á vegum Góðvina Háskólans á Akureyri þar sem tekin eru viðtöl við útskrifaða stúdenta Háskólans á Akureyri
„Ég er fædd og uppalin í Reykjavík en hef alltaf haft sterkar taugar norður þar sem amma mín er frá Dalvík svo við fjölskyldan fórum þangað á hverju sumri,“ segir Gunnþóra í upphafi um tengslin við Norðurland. „Svo lá leið mín í Kvennaskólann í Reykjavík og sem skiptinemi til Brasilíu í eitt ár sem var kveikjan að brennandi áhuga á alþjóðamálum.“
„Eftir menntaskólann flutti ég til Akureyrar vegna fjölskylduaðstæðna og ætlaði í fyrstu að staldra stutt við en rambaði inn á Háskóladag í HA þar sem ég spjallaði við háskólanema sem héldu sannfærandi ræðu um lögfræði. Ég skráði mig í námið næsta dag og hef ekki séð eftir því síðan.“
Í miðju meistaranáminu fékk Gunnþóra starfsnemastöðu hjá utanríkisráðuneytinu og flutti til Reykjavíkur. „Þar kláraði ég námið að mestu í fjarnámi samhliða vinnu. Ég fékk í kjölfarið starfsnemastöðu hjá EFTA-skrifstofunni í Brussel og fluttist þangað í eitt ár. Ég fékk vinnu hjá Umhverfisstofnun þegar ég kom heim og færði mig svo til Alþingis þar sem ég starfaði sem lögfræðingur EES-mála næstu átta árin. Undanfarin tvö ár hef ég svo gegnt stöðu varaframkvæmdastjóra innri-markaðssviðs EFTA-skrifstofunnar í Brussel þar sem við fjölskyldan búum nú.“
Heillaðist af lögfræðinni og nálguninni í HA
„Ég lærði lögfræði og heillaðist strax af fræðigreininni sem slíkri og nálguninni á námið í HA.“ Þegar hún lítur til baka stendur ekki aðeins fræðigreinin sjálf upp úr heldur einnig fólkið sem kenndi henni og mótaði hana sem lögfræðing.
„Þegar ég hugsa til baka þá standa tímarnir hjá Rachael Lorna Johnstone og Tim Murphy upp úr. Ég bý enn að þeirri endurgjöf sem þau veittu. Málflutningsnámskeiðin voru einnig mjög lærdómsrík og komu sér vel þegar ég tók héraðsdómslögmannsréttindin nokkru síðar. Lögfræðitorgin sem Ágúst Þór heitinn stóð fyrir voru líka mikilvægur þáttur í að fylgjast með því sem efst var á baugi í samfélaginu hverju sinni.“
Besta sundlaug landsins, skrepp á skíði og jólahúsið fastar hefðir
Veran í HA var Gunnþóru dýrmæt, bæði persónulega og faglega. „Tíminn við HA var alveg einstakur. Námskeiðin voru gjarnan í þriggja vikna lotum svo við fengum tækifæri til að sökkva okkur ofan í hvert málefnasvið, sem hentaði mér mjög vel.“
Námið var að stórum hluta á ensku og kennarahópurinn fjölbreyttur. Það reyndist henni góður undirbúningur fyrir alþjóðlegt starfsumhverfi, meðal annars í tengslum við EES-mál og störf hennar síðar hjá EFTA-skrifstofunni í Brussel. „Fjölbreytnin í kennaravalinu og það að námið var að stórum hluta á ensku hefur komið sér vel í mínum störfum allar götur síðan.“
„Þetta var skemmtilegur og góður hópur svo það sköpuðust oft líflegar umræður í tímum og kennararnir voru einstaklega duglegir að hvetja okkur til að færa rök fyrir máli okkar og sjá málin frá ólíkum hliðum. Námið varð líka persónulegra fyrir vikið og kennararnir almennt mjög aðgengilegir.“ Allt ofangreint endurspeglar það sem Gunnþóra er beðin að nefna þegar hún hugsar til HA, persónulegt, hvetjandi og metnaðarfullt.
Fjölskyldan saman komin
„Svo var auðvitað frábært að búa á Akureyri og geta skroppið á skíði, í bestu sundlaug landsins og í jólahúsið sem varð að fastri hefð eftir hvert misseri.“
Þegar forsetinn breytti forsendum ritgerðar
Við báðum Gunnþóru að rifja upp sögu frá námsárunum og þá rifjaðist upp saga sem felur í sér hvorki meira né minna en bæði Icesave og forsetann.
„Ég ákvað að skrifa BA ritgerðina mína um Icesave-deiluna með áherslu á skuldbindingar Íslands samkvæmt Evrópurétti. Inn í ritgerðina tvinnuðust atburðir líðandi stundar, enda var um lítið annað fjallað á þessum tíma. Skömmu fyrir skil var boðaður blaðamannafundur á Bessastöðum þar sem forseti Íslands synjaði lögum Alþingis staðfestingar með tilheyrandi ringulreið og lögfræðilegum álitamálum. Það sem forseti Íslands áttaði sig sennilega ekki á var að hann snarbreytti í raun forsendum ritgerðarinnar rétt fyrir skil og setti ritgerðarvinnuna því, auðsjáanlega, í talsvert mikið uppnám.“
„Eftir á að hyggja er svolítið kómískt hvernig forsetinn varð um tíma áhrifavaldur í mínu lífi og kenndi mér, á undan börnunum mínum, hvað svefnlausar nætur gera fyrir skapgerðina.“
Rétta starfsnámið getur opnað margar dyr
Aðspurð um heilræði til þeirra sem eru að huga að lögfræðinámi við HA er Gunnþóra skýr og leggur einnig áherslu á að tækifærin liggi einnig utan hefðbundinnar kennslustofu. „Ég mæli eindregið með lögfræði sem fræðigrein, enda eru fjölmörg ólík störf í boði. Besta heilræði sem ég get gefið er að nýta hvert tækifæri sem gefst til að fara í starfsnám eða skiptinám.“
Þetta segir hún bæði út frá eigin reynslu og úr þeirri stöðu sem hún er í í dag. „Ég sé sérstaklega vel nú þegar ég er hinum megin við borðið og annast m.a. ráðningar á starfsnemum til EFTA-skrifstofunnar hvað öll slík reynsla er mikilvæg. Rétta starfsnámið bæði víkkar sjóndeildarhringinn og getur opnað margar dyr til framtíðar.“
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