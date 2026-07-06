Eignasafn félagslegra íbúða á Akureyri Stefnt að sölu allt að 15 óhentugra íbúða

Selja á allt að 15 íbúðir í eignasafni félagslegra leiguíbúða Akureyrarbæjar, en þær þykja óhentugar. Bæjarráð hefur samþykkt að skoða eignasafnið í samhengi við það að fjölga íbúðum af þeirri stærð sem mest eftirspurn er eftir, huga betur að félagslegri blöndun í hverfum og endurnýjun á íbúðum í lyftulausu og óhentugu húsnæði.
Samhliða þarf að ákveða hvað og hversu mikið kaupa á inn af nýjum íbúðum í stað þeirra sem verða seldar. Eins samþykkti bæjarráð að taka eignir í Hrísey og Grímsey út úr félagslega leiguíbúðakerfinu en í Hrísey eru 6 íbúðir og 2 í Grímsey.
Eignasafn bæjarins endurspeglar ekki nútímaþróun bæjarins þó þeim sé vel við haldið og á þeim hagstæð lán að því er fram kemur í minnisblaði sem fjallað var um á fundi bæjarráðs. Skortur er á félagslegu húsnæði í nýrri hverfum, sem hamlar félagslegri blöndun, en flestar íbúðirnar eru í eldri hverfum.
339 íbúðir
Alls á Akureyrarbær 339 félagslegar íbúðir sem skiptast í 215 almennar íbúðir, 83 fyrir fatlaða, 24 fyrir aldraða og 18 sértæk úrræði. Flestar íbúðir eru í Síðuhverfi alls 114, þar af eru 16 fyrir aldraða og 11 fyrir fatlaða. Í Lunda- og Gerðahverfi eru 56 íbúðir og 54 í Holta- og Hlíðahverfi. Færri íbúðir eru í öðrum hverfum.
Hvað sérúrræði varðar hefur áhersla verið lögð á íbúðir fyrir fatlaða, m.a. með uppbyggingu í Naustahverfi og fyrir fólk með geð- og fíknivanda þar sem stefnt er að samtals 27 íbúðir á næstunni. Akureyrarbær styður við óhagnaðardrifin leigufélög,(t.d. Brynju, Bjarg, Þroskahjálp og Félagsstofnun stúdenta með stofnframlögum. Þegar öll vilyrði verða komin til framkvæmda munu þessi félög hafa bætt við á þriðja hundrað íbúðum.