Katrín nýr sveitarstjóri Þingeyjarsveitar

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur ráðið Katrínu Sigurjónsdóttur í starf sveitarstjóra Þingeyjarsveitar. Alls bárust 15 umsóknir um starfið en sex umsækjendur drógu umsóknir sínar til baka á meðan á ráðningarferlinu stóð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sveitarfélaginu.
Katrín er Borgfirðingur, fædd árið 1968, og hefur víðtæka reynslu af sveitarstjórnarmálum og stjórnun. Hún hefur áður gegnt stöðu sveitarstjóra hjá Dalvíkurbyggð og Norðurþingi auk þess að hafa verið kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar. Þá vann hún um árabil við stjórnunar- og útflutningsstörf hjá Sölku-Fiskmiðlun hf.
Katrín er stúdent frá Samvinnuskólanum og hefur lokið námi í rekstrar- og viðskiptafræðum frá Háskólanum á Akureyri. Þá hefur hún lokið námi í markþjálfun frá Evolvia og er viðurkenndur stjórnarmaður frá Akademias. Katrín er gift Hauki Snorrasyni og eiga þau þrjú uppkomin börn.
„Ég er afskaplega þakklát fyrir það traust sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar sýnir mér með því að fela mér starf sveitarstjóra. Það eru forréttindi að fá að vinna að uppbyggingu samfélagsins með kjörnum fulltrúum, frábæru starfsfólki og íbúum sveitarfélagsins og ég hlakka mikið til að hefja störf,“ segir Katrín, en hún tekur til starfa í byrjun ágúst.
„Ég þekki ágætlega til Þingeyjarsveitar. Hér er einstæð náttúrufegurð og gríðarleg orka, bæði í fólki og í jörðu. Fram undan eru mörg spennandi verkefni, stór sem smá, og ég mun leggja mig alla fram um að verða góður sveitarstjóri og öflugur málsvari fyrir samfélagið allt.“
„Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar er afar ánægð með þann mikla áhuga sem sýndur var starfi sveitarstjóra og metur mikils það traust sem umsækjendur sýndu með umsóknum sínum. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar er samstíga um niðurstöðu ráðningarinnar og býður Katrínu innilega velkomna til starfa. Við höfum fulla trú á að fram undan sé traust og farsælt samstarf í fjölbreyttum verkefnum á kjörtímabilinu,“ segir Knútur Emil Jónasson, oddviti Þingeyjarsveitar.