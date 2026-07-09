Svæði við Hrisalund verð skilgreint sem miðsvæði

09. júlí, 2026 - 11:47 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þessi bygging gæti mögulega risið þar sem nú er Kristjánsbakarí gangi fyrirætlanir eftir.
Þessi bygging gæti mögulega risið þar sem nú er Kristjánsbakarí gangi fyrirætlanir eftir.

Skipulagsráð Akureyrarbæjar leggur til að hafið verði formlegt ferli við breytingu á aðalskipulagi fyrir hluta Hrísalundarsvæðisins. Tillagan nær að lóðunum Hrísalundi 1, 3 og 5 og felur í sér að svæðið fái breytta landnotkun sem skapi aukin tækifæri til blandaðrar byggðar.

Svæðið verði skilgreint  sem miðsvæði

Lögð hefur verið fram tillaga að lýsingu breytingarinnar í samræmi við fyrri bókun skipulagsráðs frá 25. mars 2026 vegna Hrísalundar 3. Samkvæmt tillögunni verður svæðið meðfram Þingvallastræti, sem nú er skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði, athafnasvæði og íbúðarsvæði, skilgreint sem miðsvæði.

Markmiðið er að skapa sveigjanlegra skipulag þar sem atvinnustarfsemi verði almennt á jarðhæðum bygginga en heimilt verði að hafa íbúðir á efri hæðum. Með þeirri breytingu er leitast við að efla blandaða landnotkun og stuðla að líflegra borgarumhverfi.

Svæðið sem um  ræðir er afmarkað með gulri brotalínu.

Skipulagsráð leggur til samþykki

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja lýsingu breytingarinnar samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt leggur ráðið til minniháttar breytingu á afmörkun skipulagssvæðisins þannig að breytingin taki aðeins til lóðanna Hrísalundar 1, 3 og 5.

Samþykki bæjarstjórn tillöguna markar það upphaf formlegs skipulagsferlis, þar sem nánari útfærsla breytingarinnar verður unnin og kynnt áður en endanleg ákvörðun verður tekin.

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