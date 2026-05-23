Nýr blóðbankabíll með heimastöð á Akureyri tekin í notkun

„Þetta hefur mjög mikla og jákvæða þýðingu fyrir okkur,“ segir Hanna Vigdís Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Blóðbankanum á Akureyri, Nýr blóðbankabíll hefur verið tekin í notkun, heimastöð hans verður á Akureyri og var vel tekið á móti honum nú fyrr í vikunni. Bíllinn hlaut nafnið Björg. Hann verður á ferðinni vítt og breitt um Norðurland og gefur fólki kost á að gefa blóð á sínum heimaslóðum.
Bíllinn er hannaður með sjálfbærni, sveigjanleika og aukið aðgengi að leiðarljósi. Hann nýtir meðal annars eigin raforku með sólarsellum og er því ekki háður rafmagnstengingu á söfnunarstað. Með þessu skapast auknir möguleikar til blóðsöfnunar víðs vegar um landið og þjónustan verður aðgengilegri fyrir blóðgjafa, óháð staðsetningu.
Vinnslusvæði bílsins var hannað og smíðað hjá fyrirtækinu Bílaklæðningar eftir forskrift Blóðbankans og tókst verkefnið afar vel. Þar hefur verið skapað nútímalegt og vel útfært vinnuumhverfi sem styður bæði öryggi, gæði og góða upplifun blóðgjafa.
Sýnilegri þjónusta
Helstu áskoranir Blóðbankans snúa meðal annars að því að tryggja nægilegan fjölda blóðgjafa. Með auknu aðgengi, markvissri kynningu og sýnilegri þjónustu eru væntingar um góða þátttöku og að fleiri sjái sér fært að leggja sitt af mörkum með blóðgjöf.
Innleiðing Bjargar markar mikilvægt skref í áframhaldandi þróun þjónustu við blóðgjafa og eykur bæði sveigjanleika og öryggi í blóðsöfnun á landsvísu.
Hanna Vigdís Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Blóðbankanum afhjúpar nýja nafnið, Björg. Nafnið er vel við hæfi
Hægur vandi að skjótast hvert sem er
„Fyrst og fremst hækkar okkar þjónustustig til mun með tilkomu bílsins. Stóri blóðbankabílinn kom að jafnaði tvisvar á ári norður og fór rúnt hér um, en var alltaf á ákveðnum tíma sem fólk varð að laga sig að. Nýi bílinn er lipur og þægilegur og hægur vandi að skjótast á honum hvert sem er og hvenær sem er. Við sjáum fyrir okkur að geta skotist í styttri ferðir og jafnvel komið á staðinn ef hópur fólk hefur ákveðið að gefa blóð. Sem dæmi getum við lagt bílnum fyrir utan stóra vinnustaði ef margir vilja taka þátt í þessu verkefni með okkur, það er þá ekki eins mikið rask að fólk sé að fara sjálft til okkur, við komum til þeirra,“ segir Hanna Vigdís.
Færum okkur nær blóðgjöfunum
Þannig segir hún að fleiri geti nýtt sér að gefa blóð, „við færum okkur nær blóðgjöfunum og gerum þeim auðveldar fyrir, það er helsti kosturinn við að fá þennan bíl til liðs við okkur. Við verður sýnilegri og ef til vill mun fólk þá vilja ver með,“ segir hún, en almennt hefur verið heldur erfitt að fá nýja blóðgjafa til liðs við Blóðbankann undanfarin ár.
Hanna Vigdís segir það ekki bundið við Akureyri eða Íslandi heldur sé þetta með svipuðum hætti um allan heim. Starfsfólk Blóðbankans fór á dögunum á ráðstefnu í Hollandi þar sem fjallað var um þann vanda. „Heimurinn er að breytast, það er mikið áreiti, allir hafa nóg með sitt og setja blóðgjöf ekki framarlega í forgangsröðina,“ segir hún. Ávallt sé þó þörf fyrir blóð og það sé ekki bundið við að eiga nóg þegar slys beri að höndum heldur þurfi alltaf að vera nægar birgðir fyrir hendi á sjúkrahúsunum.
„Þetta er magnað,“ sagði Þórleifur Stefán Björnsson sem fyrstur gaf blóð í nýja bílnum. Hann gaf nú blóð í 77 sinn og lét vel af sér meðan á blóðgjöf stóð enda aðstaða til fyrirmyndar. Hrafnhildur Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur sá um að taka blóðið.
„Við höfum innan okkar vébanda góða og fasta blóðgjafa sem koma reglulega og erum afskaplega þakklát fyrir þá. Þeir eru alltaf fljótir að bregðast við þegar við sendum út ákall þegar birgðir eru tæpar. Það er ómetanlegt,“ segir hún.