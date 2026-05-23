Nýr blóðbankabíll með heimastöð á Akureyri tekin í notkun

23. maí, 2026 - 15:36 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hjúkrunarfræðingar Blóðbankans á Akureyri, þær Hanna Vigdís og Hrafnhildur með Birni Rúnari Björn Rúnair Lúðvíksyni, framkvæmdastjóri klínískra rannsókna og stoðþjónustu hjá Landspítalanum og Hólmari Svanssyni fulltrúa frá Blóðgjafafélaginu. Myndir MÞÞ

„Þetta hefur mjög mikla og jákvæða þýðingu fyrir okkur,“ segir Hanna Vigdís Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Blóðbankanum á Akureyri, Nýr blóðbankabíll hefur verið tekin í notkun, heimastöð hans verður á Akureyri og var vel tekið á móti honum nú fyrr í vikunni. Bíllinn hlaut nafnið Björg. Hann verður á ferðinni vítt og breitt um Norðurland og gefur fólki kost á að gefa blóð á sínum heimaslóðum.

Bíllinn er hannaður með sjálfbærni, sveigjanleika og aukið aðgengi að leiðarljósi. Hann nýtir meðal annars eigin raforku með sólarsellum og er því ekki háður rafmagnstengingu á söfnunarstað. Með þessu skapast auknir möguleikar til blóðsöfnunar víðs vegar um landið og þjónustan verður aðgengilegri fyrir blóðgjafa, óháð staðsetningu.

Vinnslusvæði bílsins var hannað og smíðað hjá fyrirtækinu Bílaklæðningar eftir forskrift Blóðbankans og tókst verkefnið afar vel. Þar hefur verið skapað nútímalegt og vel útfært vinnuumhverfi sem styður bæði öryggi, gæði og góða upplifun blóðgjafa.

Sýnilegri þjónusta

Helstu áskoranir Blóðbankans snúa meðal annars að því að tryggja nægilegan fjölda blóðgjafa. Með auknu aðgengi, markvissri kynningu og sýnilegri þjónustu eru væntingar um góða þátttöku og að fleiri sjái sér fært að leggja sitt af mörkum með blóðgjöf.

Innleiðing Bjargar markar mikilvægt skref í áframhaldandi þróun þjónustu við blóðgjafa og eykur bæði sveigjanleika og öryggi í blóðsöfnun á landsvísu.

Hanna Vigdís Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Blóðbankanum afhjúpar nýja nafnið, Björg. Nafnið er vel við hæfi

Hægur vandi að skjótast hvert sem er

„Fyrst og fremst hækkar okkar þjónustustig til mun með tilkomu bílsins. Stóri blóðbankabílinn kom að jafnaði tvisvar á ári norður og fór rúnt hér um, en var alltaf á ákveðnum tíma sem fólk varð að laga sig að. Nýi bílinn er lipur og þægilegur og hægur vandi að skjótast á honum hvert sem er og hvenær sem er. Við sjáum fyrir okkur að geta skotist í styttri ferðir og jafnvel komið á staðinn ef hópur fólk hefur ákveðið að gefa blóð. Sem dæmi getum við lagt bílnum fyrir utan stóra vinnustaði ef margir vilja taka þátt í þessu verkefni með okkur, það er þá ekki eins mikið rask að fólk sé að fara sjálft til okkur, við komum til þeirra,“ segir Hanna Vigdís.

Færum okkur nær blóðgjöfunum

Þannig segir hún að fleiri geti nýtt sér að gefa blóð, „við færum okkur nær blóðgjöfunum og gerum þeim auðveldar fyrir, það er helsti kosturinn við að fá þennan bíl til liðs við okkur. Við verður sýnilegri og ef til vill mun fólk þá vilja ver með,“ segir hún, en almennt hefur verið heldur erfitt að fá nýja blóðgjafa til liðs við Blóðbankann undanfarin ár.

Hanna Vigdís segir það ekki bundið við Akureyri eða Íslandi heldur sé þetta með svipuðum hætti um allan heim. Starfsfólk Blóðbankans fór á dögunum á ráðstefnu í Hollandi þar sem fjallað var um þann vanda. „Heimurinn er að breytast, það er mikið áreiti, allir hafa nóg með sitt og setja blóðgjöf ekki framarlega í forgangsröðina,“ segir hún. Ávallt sé þó þörf fyrir blóð og það sé ekki bundið við að eiga nóg þegar slys beri að höndum heldur þurfi alltaf að vera nægar birgðir fyrir hendi á sjúkrahúsunum.

„Þetta er magnað,“ sagði Þórleifur Stefán Björnsson sem fyrstur gaf blóð í nýja bílnum. Hann gaf nú blóð í 77 sinn og lét vel af sér meðan á blóðgjöf stóð enda aðstaða til fyrirmyndar. Hrafnhildur Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur sá um að taka blóðið.

„Við höfum innan okkar vébanda góða og fasta blóðgjafa sem koma reglulega og erum afskaplega þakklát fyrir þá. Þeir eru alltaf fljótir að bregðast við þegar við sendum út ákall þegar birgðir eru tæpar. Það er ómetanlegt,“ segir hún.

  Ölduhverfi í Eyjafjarðarsveit Framkvæmdir á góðu skriði

    • 23.05.2026
    Mynd er komin á framkvæmdir við Ölduhverfi. Efsta gatan sem sést á myndinni er Bogalda. Í þeirri götu eru fjögur raðhús, tíu einbýli og eitt fjórbýli. Þar fyrir neðan er gatan Suðuralda. Í þeirri götu eru raðhús á tveim hæðum, samtals 25 íbúðir.

  • Orkuveitan og Sjóböðin Kauptilboð í allan hlutinn

    • 23.05.2026
    Orkuveita Húsavíkur hefur fengið kauptilboð í hlut sinn í Sjóböðunum, en stjórn hafði áður ákveðið að kanna möguleika á sölu á hlut sínum. Orkuveitan á 13,79% hlut í Sjóböðunum og barst kauptilboðið í allan hlutinn. Stjórn Orkuveitu Húsavíkur samþykkti á fundi nýverið fyrirliggjandi tilboð með fyrirvara að ákvæði kaupsamningsins varðandi aðra sölu á hlutum í Sjóböðunum haldi.

  • Zontaklúbbur Þórunnar hyrnu veitir styrk

    • 23.05.2026
    Zontaklúbbur Þórunnar hyrnu styrkir nemendasjóð VMA um 500 þúsund krónu en upphæðinni er ætlað að styrkja efnaminni stúlkur/konur til kaupa á námsgögnum á skólaárinu 2026/2027.

  • Að loknum kosningum - takk fyrir okkur!

    • 23.05.2026
    Síðastliðinn laugardag greiddu 1.709 Akureyringar Samfylkingunni atkvæði sitt í kosningum til bæjarstjórnar næstu fjögur árin. Flokkurinn bætti við sig bæjarfulltrúa, fór úr einum slíkum í tvo milli kosninga og bætti við sig u.þ.b. 5% í fylgi. Við erum eini flokkurinn sem fyrir var á fleti í bæjarstjórn Akureyrar sem náði slíkum árangri.

  • Kæra verðandi bæjarstjórn,

    • 22.05.2026
    Takk fyrir síðast. Þegar þið komuð í heimsókn til okkar í Aðalstræti 14 í apríl fyrir kosningar áttum við mjög gott samtal um það hvernig bærinn gæti stutt betur við þolendur ofbeldis og þau samtök sem vinna með þeim. Eftir það samtal hefur þó eitt setið eftir hjá okkur sem við hefðum viljað ræða betur.

  • HSN veitir starfsfólki viðurkenningar fyrir framúrskarandi starf

    • 22.05.2026
    Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) þann 20. maí veitti stofnunin í fyrsta sinn viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og enn öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið „Fyrirmyndin okkar".

  • Sigmar Bjarni ráðinn til Drift EA

    • 22.05.2026
    Sigmar Bjarni Sigurðarson hefur verið ráðinn til starfa hjá Drift EA og mun leiða Ignite Nordic á Íslandi, nýtt samstarfsverkefni undir hatti Driftar EA. Verkefnið hefur það að markmiði að tengja frumkvöðla við fyrirtæki og opinbera aðila til að þróa nýjar lausnir og skapa ný tækifæri til nýsköpunar, samstarfs og verðmætasköpunar um land allt. 60 umsóknir bárust um starfið.

  • G listi Grósku og H listi Hörgársveitar mynda meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveit

    • 22.05.2026
    G listi Grósku og H listi Hörgársveitar hafa myndað meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveitar fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Þessi listar fengu samtals 65,5% atkvæða í nýliðnum kosningum.
