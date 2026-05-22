Kæra verðandi bæjarstjórn,

Takk fyrir síðast. Þegar þið komuð í heimsókn til okkar í Aðalstræti 14 í apríl fyrir kosningar áttum við mjög gott samtal um það hvernig bærinn gæti stutt betur við þolendur ofbeldis og þau samtök sem vinna með þeim. Eftir það samtal hefur þó eitt setið eftir hjá okkur sem við hefðum viljað ræða betur.
Á Akureyri virðist enn skorta það samstarf og samráð milli félagasamtaka og opinberra aðila sem hefur reynst mikilvægt annars staðar á landinu, meðal annars í Reykjavík. Þar starfa ólíkir aðilar saman að málaflokknum með það sameiginlega markmið að auka öryggi í samfélaginu og tryggja markviss viðbrögð gegn ofbeldi.
Samstarf skiptir máli vegna þess að þekkingin sem verður til innan félagasamtaka og hjá opinberum aðilum er ólík en jafn mikilvæg. Félagasamtök sem vinna daglega með þolendum búa yfir mikilli reynslu og sérfræðiþekkingu á aðstæðum þeirra og því hvernig ofbeldi birtist í lífi fólks. Opinberir aðilar hafa á sama tíma aðra mikilvæga yfirsýn, úrræði og fagþekkingu. Þessi þekking er ekki eins, og á ekki að vera það, en það á að vera hægt að nýta hana alla.
Í Reykjavík hefur verið byggður upp samráðsvettvangur þar sem sérfræðingar úr ólíkum áttum hittast reglulega, ræða þróun mála, greina breytingar í samfélaginu og skoða hvaða aðgerðir geti dregið úr ofbeldi og aukið öryggi. Markmiðið er að nýta styrkleika og stöðu hvers aðila fyrir sig til að bregðast betur við og vinna markvisst að forvörnum.
Á Akureyri hafa Kvennaathvarfið, Aflið og Bjarmahlíð kallað eftir sambærilegu samstarfi og boðið fram sína þekkingu og reynslu, en því hefur ekki verið tekið hingað til. Það vekur spurningar um hvernig við viljum byggja upp samfélagið okkar til framtíðar.
Ef við erum öll sammála um að markmiðið sé að draga úr ofbeldi og skapa öruggara samfélag, af hverju nýtum við þá ekki alla þá sérfræðiþekkingu sem er til staðar?
Félagasamtök á Akureyri virðast ekki njóta sama svigrúms til þátttöku og samstarfs í þessum málaflokki og sambærileg samtök á höfuðborgarsvæðinu, þrátt fyrir að þar sé til staðar mikil reynsla og þekking sem getur nýst samfélaginu öllu.
Þetta er því ekki bón um aðkomu heldur ábending til þeirra sem taka við ábyrgðinni eftir kosningar. Hafið áhrif. Nýtið þá sérfræðinga sem starfa í samfélaginu okkar, óháð því hvort þeir starfa innan opinbera kerfisins eða hjá félagasamtökum. Til að byggja öruggara samfélag þurfum við að nýta alla þá þekkingu og reynslu sem er til staðar.
Kærleikskveðjur,
Erla Hrönn, framkvæmdastýra Aflsins.