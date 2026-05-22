Kæra verðandi bæjarstjórn,

22. maí, 2026 - 16:00 Erla Hrönn, framkvæmdastýra Aflsins.
Takk fyrir síðast. Þegar þið komuð í heimsókn til okkar í Aðalstræti 14 í apríl fyrir kosningar áttum við mjög gott samtal um það hvernig bærinn gæti stutt betur við þolendur ofbeldis og þau samtök sem vinna með þeim. Eftir það samtal hefur þó eitt setið eftir hjá okkur sem við hefðum viljað ræða betur.

Á Akureyri virðist enn skorta það samstarf og samráð milli félagasamtaka og opinberra aðila sem hefur reynst mikilvægt annars staðar á landinu, meðal annars í Reykjavík. Þar starfa ólíkir aðilar saman að málaflokknum með það sameiginlega markmið að auka öryggi í samfélaginu og tryggja markviss viðbrögð gegn ofbeldi.

Samstarf skiptir máli vegna þess að þekkingin sem verður til innan félagasamtaka og hjá opinberum aðilum er ólík en jafn mikilvæg. Félagasamtök sem vinna daglega með þolendum búa yfir mikilli reynslu og sérfræðiþekkingu á aðstæðum þeirra og því hvernig ofbeldi birtist í lífi fólks. Opinberir aðilar hafa á sama tíma aðra mikilvæga yfirsýn, úrræði og fagþekkingu. Þessi þekking er ekki eins, og á ekki að vera það, en það á að vera hægt að nýta hana alla.

Í Reykjavík hefur verið byggður upp samráðsvettvangur þar sem sérfræðingar úr ólíkum áttum hittast reglulega, ræða þróun mála, greina breytingar í samfélaginu og skoða hvaða aðgerðir geti dregið úr ofbeldi og aukið öryggi. Markmiðið er að nýta styrkleika og stöðu hvers aðila fyrir sig til að bregðast betur við og vinna markvisst að forvörnum.

Á Akureyri hafa Kvennaathvarfið, Aflið og Bjarmahlíð kallað eftir sambærilegu samstarfi og boðið fram sína þekkingu og reynslu, en því hefur ekki verið tekið hingað til. Það vekur spurningar um hvernig við viljum byggja upp samfélagið okkar til framtíðar.

Ef við erum öll sammála um að markmiðið sé að draga úr ofbeldi og skapa öruggara samfélag, af hverju nýtum við þá ekki alla þá sérfræðiþekkingu sem er til staðar?

Félagasamtök á Akureyri virðast ekki njóta sama svigrúms til þátttöku og samstarfs í þessum málaflokki og sambærileg samtök á höfuðborgarsvæðinu, þrátt fyrir að þar sé til staðar mikil reynsla og þekking sem getur nýst samfélaginu öllu.

Þetta er því ekki bón um aðkomu heldur ábending til þeirra sem taka við ábyrgðinni eftir kosningar. Hafið áhrif. Nýtið þá sérfræðinga sem starfa í samfélaginu okkar, óháð því hvort þeir starfa innan opinbera kerfisins eða hjá félagasamtökum. Til að byggja öruggara samfélag þurfum við að nýta alla þá þekkingu og reynslu sem er til staðar.

Kærleikskveðjur,

Erla Hrönn, framkvæmdastýra Aflsins.

    Takk fyrir síðast. Þegar þið komuð í heimsókn til okkar í Aðalstræti 14 í apríl fyrir kosningar áttum við mjög gott samtal um það hvernig bærinn gæti stutt betur við þolendur ofbeldis og þau samtök sem vinna með þeim. Eftir það samtal hefur þó eitt setið eftir hjá okkur sem við hefðum viljað ræða betur.

  • HSN veitir starfsfólki viðurkenningar fyrir framúrskarandi starf

    • 22.05.2026
    Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) þann 20. maí veitti stofnunin í fyrsta sinn viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og enn öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið „Fyrirmyndin okkar".

  • Sigmar Bjarni ráðinn til Drift EA

    • 22.05.2026
    Sigmar Bjarni Sigurðarson hefur verið ráðinn til starfa hjá Drift EA og mun leiða Ignite Nordic á Íslandi, nýtt samstarfsverkefni undir hatti Driftar EA. Verkefnið hefur það að markmiði að tengja frumkvöðla við fyrirtæki og opinbera aðila til að þróa nýjar lausnir og skapa ný tækifæri til nýsköpunar, samstarfs og verðmætasköpunar um land allt. 60 umsóknir bárust um starfið.

  • G listi Grósku og H listi Hörgársveitar mynda meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveit

    • 22.05.2026
    G listi Grósku og H listi Hörgársveitar hafa myndað meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveitar fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Þessi listar fengu samtals 65,5% atkvæða í nýliðnum kosningum.

  • Guðjón Hauksson skipaður forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri

    • 22.05.2026
    Alma D. Möller heilbrigðisráðherra hefur skipað Guðjón Hauksson í embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri frá 1. júní næstkomandi til fimm ára. Embættið var auglýst laust til umsóknar 27. febrúar síðastliðinn. Guðjón er forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands og hefur gegnt því embætti frá árinu 2017 en áður var hann deildarstjóri sjúkradeildar við sömu stofnun í fjögur ár. Hann hefur m.a. starfað sem sérfræðingur hjá Lyfjagreiðslunefnd, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og sem verkefnastjóri og hjúkrunarfræðingur á Landspítala. Eins og fram kemur í áliti hæfnisnefndar hefur Guðjón öðlast mjög breiða þekkingu á heilbrigðiskerfinu í störfum sínum. Sem forstjóri HSA í nærri áratug hefur hann einnig mikla þekkingu og reynslu af áætlanagerð og fjármálum hins opinbera og á sviði mannauðsmála og stjórnsýslu. Ákvörðun ráðherra er í samræmi við álit ráðgefandi hæfnisnefndar sem mat Guðjón hæfastan umsækjenda til að gegna embættinu.

  • Skipulagsráð býður Heilsuvernd lóð við Borgarmóa

    • 22.05.2026
    Meirihluti skipulagsráðs hefur lagt til að Heilsuvernd fái vilyrði fyrir lóð við Borgarmóa án auglýsingar en Heilsuvernd hefur í hyggju að byggja upp heilbrigðisþjónustu fyrir eldri borgara, þar á meðal fyrir tímabundnar dvalir, endurhæfingu og leiguíbúðir. Heilsuvernd óskaði eftir að byggja á lóð númer 23 við Þingvallastræti en fékk ekki.

  • Sjónarsviptir úr bæjarlífinu ef Mömmur og möffins falla niður

    • 22.05.2026
    „Við vonum innilega að það finnist einhver til að stjórna viðburðinum,“ segir Bryndís Hauksdóttir sem ásamt Sigríði Pedersen hefur haldið um stjórnartauma viðburðarins Mömmur og möffins sem haldin hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010. Þær hafa verið með viðburðinn á sinni könnu síðastliðinn tvö ár en starfað við hann sem sjálfboðaliðar þar á undan, en hvorug hefur tök á að vera með nú vegna persónulegra aðstæðna.

  • Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

    • 21.05.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.

  • Nýr málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista & Framsóknar 2026–2030 kynntur

    • 21.05.2026
    Nýr bæjarstjórnarmeirihluti á Akureyri lagði fram sinn málefnasamning á blaðamannafundi í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli í dag. 
